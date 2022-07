“Caldo anomalo” e Sabrina Salerno diventa esplosiva: mai visto un bikini così

Sabrina Salerno non smette mai di stupire i suoi fan e stavolta lo ha fatto mettendosi in bella mostra con un bikini mozzafiato.

Sabrina Salerno lo ha fatto di nuovo e stavolta ha scioccato letteralmente i suoi fan. Del resto, da una showgirl di questo calibro non ci si aspetta nulla di meno.

Con i suoi 54 anni fa ancora innamorare mezza Italia, sfoggiando un fisico da urlo, che spesso mostra sui suoi social, dove è molto seguita. Infatti, solo su Instagram conta la bellezza di 1,2 milioni di followers. Un bel traguardo per una celebrity del suo calibro. Spesso delizia i suoi fan con alcuni scatti bomba e uno degli ultimi che ha pubblicato ha incendiato il web. Scopriamo insieme i dettagli.

Sabrina Salerno, una bomba super sexy

Classe 68, Sabrina Salerno in questi decenni di successo ci ha mostrato veramente di che pasta è fatta. Il suo talento artistico è ormai risaputo, come la sua bellezza intramontabile, che ogni volta infiamma i social.

E’ originaria di Genova ma è cresciuta nella bella Sanremo insieme ai suoi nonni. A metà degli anni ’80 decide di dare una svolta alla sua vita partecipando a dei concorsi di bellezza. Saranno proprio questi ad aprirle le porte nel mono dello spettacolo, cominciando con programmi come Premiatissima e W le donne. In questo periodo si dedica anche alla sua grande passione, la musica. Infatti pubblica il suo primo singolo, Sexy Girl. Dopo la sua uscita raggiunge presto la fama nazionale. Ma è il suo secondo album che la rende vincitrice del premio Migliore cantante europea dell’anno.

La Salerno è una showgirl a tutto tondo. Infatti nel 2011, ha partecipato anche ad un celebre reality, Ballando con le stelle, affiancata dal ballerino professionista Samuel Peron. Sabrina, in questi anni p riuscita ad entrare nel nostro cuore, non solo per il suo talento ma anche per la sua bellezza. Spesso e volentieri si mostra in tutto il suo splendore indossando degli outfit mozzafiato e anche stavolta non c’è stata alcuna eccezione. Per inaugurare la stagione estiva la cantante ha deciso di posare con un bikini da urlo. La soubrette ha deciso di trascorrere qualche al mare e per l’occasione si è lasciata immortalare in un costume da bagno esplosivo.

Si tratta di un bikini stile animalier. Uno stile, che bisogna proprio ammetterlo, le dona molto e le sta a dir poco d’incanto. Il capo include il pezzo inferiore color rosa e un top leopardato viola con spallina. Un look in grado di valorizzarle meravigliosamente la silhouette e il suo magnifico décolleté che non manca mai di mostrare nei suoi fantastici look. Chissà con qualche look ci delizierà la prossima volta!