Si sta sciogliendo il mondo: valanga in Kirghizistan, l’incredibile racconto di chi ha visto in faccia la morte – VIDEO

Il mondo si sta sciogliendo? Un gruppo di turisti britannici e americani è stato colpito da una valanga apocalittica durante un’escursione in Kirghizistan.

Dopo la tragedia della Marmolada in Veneto in cui sono morte 11 persone, una terribile valanga ha colpito un gruppo di turisti britannici e americani in Kirghizistan. Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, Harry Shimmin stava partecipando a un tour guidato di 10 giorni sulle montagne del Tien Shan, quando un ghiacciaio si è improvvisamente staccato, cadendo lungo il fianco di una scogliera.

Il 27enne ha detto di aver sentito il suono del ghiaccio che si spezzava dietro di lui, prima che una massa di neve e rocce iniziasse a precipitare giù da una montagna in lontananza. L’incredibile video mostra enormi pezzi di ghiaccio che sembrano quasi rincorrere Harry, prima che venga inghiottito dalla valanga.

Fortunatamente, il turista ha avuto il tempo di ripararsi dietro una roccia: “Avevamo appena raggiunto il punto più alto del trekking e mi sono separato dal gruppo per scattare alcune foto in cima a una collina”, ha spiegato al Sun. “Ma mentre scattavo, ho sentito il suono del ghiaccio che si rompeva dietro di me”.

Il giovane ha ammesso di aver all’inizio sottovalutato l’entità del pericolo. Tuttavia, man mano che la valanga si avvicinava, ha iniziato a fare fatica perfino a respirare. “Quando la neve ha iniziato a cadere ed è diventato tutto scuro, è stato difficile anche respirare seppellito da una spessa coltre di neve. Ho pensato che sarei potuto morire”, ha raccontato Harry.

Paura ad alta quota

Il gruppo di escursionisti è miracolosamente scampato all’orrore, riportando solo qualche piccola ferita. “Ero coperto solo da un piccolo strato di neve, senza un graffio” – ha continuato il turista – “Sapevo che il resto del gruppo fosse più distante. Quando mi sono riunito a loro, ho visto che erano tutti al sicuro, anche se uno aveva una ferita grave al ginocchio”.

“Un altro, invece, era caduto da cavallo e aveva dei leggeri lividi. L’intero gruppo rideva e piangeva, contenti tutti di essere sopravvissuti a una valanga simile. Solo più tardi ci siamo resi conto di quanto fossimo stati fortunati”, ha confessato ancora Harry. “Se avessimo camminato solo cinque minuti in più, saremmo tutti morti“.

Le montagne Tien Shan si trovano al confine tra il Kirghizistan e la Cina e sono famose anche per il loro ghiacciai e le cime innevate. Tuttavia, a causa dei cambiamenti climatici il dipartimento di Ecologia e Turismo della Kyrgyz State University ha spiegato come la valanga sia solo una conseguenza delle temperature troppo elevate, motivo per cui il ghiacciaio è crollato.

Perfino le guide, stando ai racconti del turista, non avevano mai visto qualcosa di simile prima. Si è trattato, infatti, di una valanga apocalittica che ha inghiottito tutto al suo passaggio. In alcune zone della catena montuosa dello Tien Shan, però, la situazione potrebbe anche diventare estremamente critica e molto più pericolosa sempre a causa del riscaldamento globale. La temperatura media annuale è aumentata di almeno 5 gradi tra il 1990 e il 2020, rispetto al 1960-1979.