Una tragedia causata da un palloncino: bimbo di 5 anni morto dopo giorni di agonia

Ha trascorso sei giorni in terapia intensiva ma alla fine il suo cuore non ha retto. È morto a 5 anni un bimbo rimasto coinvolto in un tragico incidente con un pallone gonfiabile

Una madre ha deciso di raccontare il dramma che ha coinvolto la sua famiglia, e la tragica scomparsa del figlio di soli 5 anni avvenuta a causa di un pallone gonfiabile ad elio ricevuto dopo una giornata trascorsa al luna park. Karlton Noah Donaghey è deceduto dopo sei giorni trascorsi in terpia intensiva, attaccato alle macchine per la ventilazione, quando i medici hanno capito che non c’era più nulla da fare per lui. Il pallone di dinosauro lo aveva ricevuto ad un luna park itinerante annuale a Newcastle.

Bimbo muore a causa di un palloncino di dinosauro

Lisa Donaghey, 43 anni, ha trovato suo figlio sul pavimento della loro casa a Dunston, Gateshead, con il palloncino sopra la testa e il collo ed è per questo che, dopo la scomparsa del piccolo, ha deciso di lanciare un messaggio urgente sui pericoli dell’elio. Il bimbo è stato sottoposto a RCP di emergenza dai vicini di casa prima che i paramedici arrivassero sul posto e lo trasportassero in elisoccorso alla Royal Victoria Infirmary di Newcastle. Ha trascorso sei giorni in terapia intensiva prima che il ventilatore fosse spento. Lisa, che è anche mamma di Kaitlin, 25 anni, Joe, 20, e Will, 15, hanno detto che si stavano godendo il clima caldo in giardino quando l’incidente è avvenuto, lo scorso 23 giugno. Ha spiegato che è andata a controllare il figlio dopo che era entrato per usare il bagno.

Incidente con un palloncino gonfiabile, la ricostruzione dei fatti

“Era un palloncino di dinosauro delle sue stesse dimensioni. Penso che si sia messo dentro il pallone per essere un dinosauro per uscire e fare una sorpresa a tutti. Gli ho tolto il palloncino e ho urlato, l’ho portato alla porta del patio. Da madre sapevo che la situazione era grave, non rispondeva, aveva gli occhi spalancati ed era pallido”. Il grande pallone verde gli era stato comprato come regalo durante il giornata a The Hoppings on The Town Moor a New Castle con Lisa e Karl Donaghey, il padre 35enne. Era la sua prima volta al luna park e si era goduto le giostre: “Si era comportato bene e non aveva chiesto nulla, è stato ben educato quindi ha ricevuto una sorpresa. Amava i dinosauri, ‘dinosauro ruggito’ è stata una delle sue prime parole, aveva molti libri su dinosauri e draghi e anche molti giocattoli a tema”.

Quel giorno c’erano ospiti a casa e una donna, insieme alla vicina di casa, hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo dei medici: “Devo aver urlato e urlato, non potevo sopportare quello che stava succedendo. La mia vicina non si è mai arresa, è stata fantastica e le sono grata, l’ambulanza è arrivata in quattro minuti”. Lisa ha detto che il Great North Air Ambulance Service, il North East Ambulance Service e la Northumbria Police si sono precipitati al suo indirizzo.

Il drammatico racconto della madre dopo il ricovero del bimbo

Lisa non ha mai lasciato Karlton mentre era in terapia intensiva al Great North Children’s Hospital. Ha detto che ha iniziato a soffrire di convulsioni e i medici hanno detto che non c’era nient’altro che potevano fare per salvarlo. Il ventilatore di Karlton è stato spento ed è morto il 29 giugno. “Ho cantato e letto per lui, gli ho lavato la faccia, le dita e i capelli, gli ho messo la vaselina sulle labbra e mi sono assicurata che fosse pulito, il cuore batteva da solo e sembrava esserci un miglioramento ma soffriva di massicci attacchi epilettici, gli ultimi dei quali lo hanno colpito gravemente. Tutto era danneggiato. Ho avuto la bellissima opportunità di sdraiarmi a letto con lui, canticchiargli e cantargli all’orecchio e coccolarlo sul mio petto finché il suo cuoricino non si è fermato”.

I pericoli dell’elio

Si ritiene che la causa della morte di Karlton sia stata la massiccia assunzione di elio, tuttavia questo deve ancora essere confermato da un medico legale. Lisa ora vuole mettere in guardia gli altri sui pericoli dell’elio. “È un gas tossico che può prendere una vita in pochi secondi. È molto pericoloso. Ha preso la vita di mio figlio, voleva solo essere un dinosauro giocosamente. Può prendere la vita di un bambino e può prendere la vita di un adulto. Voglio che genitori, nonni, assistenti all’infanzia, adulti, studenti, chiunque sia entrato in contatto con l’elio siano cauti sul modo in cui lo usano”.