5 anni di carcere per aver diffuso l’ideologia comunista: il bando di Zelensky ai partiti di sinistra (e non solo)

In Ucraina una donna è stata condannata a 5 anni di prigione per aver diffuso l’ideologia comunista all’interno del Paese, gravando come una minaccia nella cittadina di Ivano-Frankivsk.

Che l’Ucraina non abbia un bel ricordo né rapporto con quella che fu l’Unione Sovietica non è di certo un mistero. Era uno Stato satellite che ruotava attorno e dipendeva in tutto e per tutto dal Cremlino, aveva un valore più alto rispetto alle altre repubbliche dell’URSS, eppure lo stesso viveva da sottomessa e da sottoposta, malgrado sia stato proprio Vladimir Lenin a fare dell’Ucraina una terra “completa”, donandole il Donbass, area industriale ed operaria.

In questo modo, il capo del partito comunista avrebbe garantito all’Ucraina, oltre una propria identità nazionale e culturale, anche una sua indipendenza economica, dato che fino ad allora il Paese era rimasto fortemente a vocazione agricola. Tuttavia, la controversa carestia che colpì gli ucraini dal 1932 al 1933 causando milioni di morti, fece sì che già all’inizi della giovane Unione Sovietica ci fossero degli attriti insuperabili tra Ucraina e Russia.

Si radicalizzò così un forte sentimento di avversione e di crescente nazionalismo, lo stesso che dopo la dissoluzione dell’URSS portò alle urne il 92,3% di ucraini favorevoli all’indipendenza del Paese. Ma non solo. Il parlamento ucraino nel marzo 2008, insieme ad altre diciannove nazioni indipendenti, riconobbe l’holodomor – ovvero la carestia dei primi Trenta – come un atto di genocidio perpetrato da Stalin e da tutta l’unione sovietica.

In questo modo, si dichiarava pubblicamente e in maniera incontrovertibile che l’Ucraina rigettasse, nonché ripugnasse, ogni aspetto della sua storia più recente a servizio del comunismo, bandendolo definitivamente. Ecco perché a Ivano-Frankivsk una donna è stata condannata a 5 anni di prigione per aver diffuso l’ideologia comunista.

5 anni di reclusione

A Ivano-Frankivsk la corte ha condannato a cinque anni di reclusione una donna russa giudicandola colpevole di propaganda e uso pubblico di simboli del regime comunista totalitario. Ad annunciarlo su Facebook l’ufficio del procuratore regionale della cittadina di Ivano-Frankivsk, nella zona occidentale del Paese.

In tribunale, il pubblico ministero ha dimostrato che tra il 2019 e il 2022 l’imputata ha sistematicamente distribuito e utilizzato pubblicamente contenuti raffiguranti i simboli del regime comunista totalitario sul Vkontakte, il social network russo bandito in Ucraina.

“Ha reso popolari le idee di una rinascita e di una restaurazione dell’URSS e ha giustificato il suo regime criminale, oltre a glorificare Lenin e Stalin. Secondo i risultati dell’esame linguistico forense, stava promuovendo il regime comunista totalitario con tali incarichi”, si legge sempre su Facebook. Secondo la Procura, la sostenitrice dell’Unione Sovietica ha acquisito la cittadinanza ucraina nel 2015 e da allora vive a Ivano-Frankivsk.

Ma oltre alla messa al bando del partito comunista, con l’invasione russa, il governo di Zelensky ha dichiarato fuori legge, sospendendoli temporaneamente, tutti i partiti filorussi presenti in Ucraina. Ben undici partiti ucraini, accusati di essere vicini alla Russia, non potranno operare finché sarà in vigore la legge marziale, anche se due di questi partiti sono attualmente presenti in Parlamento, come “Piattaforma di Opposizione – Per la Vita”, il più grande tra i partiti sospesi.

Ma non solo. Dal 26 aprile 2022, un disegno di legge, proibirebbe non solo ai partiti di opposizione, ma anche a quelli di sinistra di partecipare alla vita politica del Paese per dieci anni.