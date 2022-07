Bimbo di 6 anni scompare e viene ritrovato morto in un lago – era affetto dalla sindrome di Down

La Polizia di Stato della Virginia ha rinvenuto in un lago il corpo senza vita di un bimbo di 6 anni affetto da autismo non verbale e dalla sindrome di Down. Una tragedia che ha colpito un’intera comunità e che sta facendo il giro del mondo.

Una notizia tristissima arriva dallo Stato della Virginia negli Stati Uniti d’America – precisamente dalla piccola comunità di Buckingham County. Un bimbo di appena 6 anni, Landon Raber, è deceduto per annegamento in un piccolo lago situato nei pressi dell’abitazione nella quale viveva insieme ai genitori. Questi ultimi avevano perso le tracce di loro figlio da alcuni giorni.

Il piccolo era affetto da Sindrome di Down e da autismo non verbale. Questi bimbi, purtroppo, sono soliti allontanarsi involontariamente da casa e dai loro affetti alcune volte. Lo ha rivelato anche un sondaggio al quale hanno risposto molte famiglie con bambini autistici. Landon Raber era sparito nella serata di domenica scorsa. I genitori si sono immediatamente accorti di ciò e hanno allertato la polizia locale.

La polizia dello Stato della Virginia ha iniziato subito le ricerche di Waldy, nomignolo con il quale veniva chiamato il bimbo da suo padre Jason e da sua madre Cynthia. Diversi gli appelli della polizia, degli enti benefici e dello sceriffo della Contea di Buckingham: “Aiutateci a trovare questo bambino di sei anni, con autismo non verbale. L’ultima volta che è stato visto indossava pantaloni grigi e una maglietta verde e blu”.

Ma le ricerche si sono interrotte il giorno dopo, quando è stato ritrovato senza vita il corpicino del piccolo in un lago situato nelle vicinanze della casa nella quale risiedeva con i suoi amati genitori.

Bimbo autistico scompare e viene ritrovato morto in un lago: dramma in Virginia

Le ricerche sono state condotte dalla Polizia di Stato della Virginia, dal Dipartimento per la gestione delle emergenze della Virginia e dai Vigili del Fuoco della contea di Buckingham. Il ritrovamento del piccolo nel lago è avvenuto alle 5.30 di lunedì mattina. La tragedia ha colpito l’intera comunità.

Questa la triste dichiarazione dello sceriffo della zona, William G. Kidd Jr., in una dichiarazione fatta poche ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita del bimbo: “Quanto accaduto è una grande tragedia, tutti noi, come comunità, piangiamo questa perdita. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato agli sforzi delle ricerche, compresi i vigili del fuoco e i residenti che si sono attivati per darci una mano”.

Il Dipartimento dei servizi di emergenza della contea di Buckingham ha pubblicamente ringraziato tutta la comunità per gli sforzi fatti nella ricerca del piccolo: “Anche se questo non era il risultato che qualcuno desiderava o si aspettava, vorremmo ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nella ricerca per tutta la sera e tutta la notte. Per favore, tieni la famiglia nei tuoi pensieri e rispetta la loro privacy in questo momento difficile”.