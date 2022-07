Hai visto la casa di Alessia Marcuzzi? Una gemma in uno dei quartieri più chic di Roma

La casa di Alessia Marcuzzi si trova a Roma ed è un mix perfetto di lusso, design e calore familiare: tutta da scoprire scatto dopo scatto.

Uno dei quartieri storici di Roma, fra i primi 15 sorti nel 1911, ospita la casa in cui Alessia Marcuzzi vive con il marito, Paolo Calabresi Marconi, e i figli, Tommaso e Mia.

L’abitazione con grande terrazzo coperto e un arredamento di design si trova nel quartiere Flaminio, una zona in perenne crescita e molto vivace nel cuore di Roma.

Alessia Marcuzzi condivide spesso sui suoi social scatti in cui si trova a casa, abitudine che ci permette di osservare da vicino i dettagli della sua abitazione.

Spiamo allora insieme la bellissima casa di Alessia Marcuzzi e chissà che non troveremo magari anche un pizzico di ispirazione per rimodernare la nostra dimora.

Alessia Marcuzzi, ecco la sua casa romana

Un mix vincente di toni chiari e scuri, modernità e calore il tutto immerso in tantissima luce.

Il primo dettaglio che stupisce osservando l’abitazione romana di Alessia Marcuzzi sono proprio le finestre, grandissime aperture presenti in tutte le stanze così da godere a pieno della luce naturale.

In salone queste grandi vetrate conducono sull’ampio terrazzo, un ambiente coperto con pavimentazione in legno e tante piante a contorno dello spazio: il luogo perfetto per cene tra amici, sport all’aperto e tanto relax.

L’arredamento dell’appartamento è in generale un moderno gioco di elementi chiari e scuri, i mobili sembrano tutti molto funzionali. Si va così dalla moderna cucina di design in acciaio ai divani in pelle del salone, passando per librerie con ante super lisce e lineari e per il grande specchio che caratterizza la camera da letto.

E i bagni? Anche qui mobili dal profilo semplice ma carichi di cassetti e ante per riporre una ben nutrita collezione beauty.

Infine pare ci sia anche una zona dedica allo sport, una sorta di piccola palestra domestica, anche se molto spesso abbiamo visto Alessia Marcuzzi allenarsi in salone, così da godere delle ampie finestre e del verde esterno.

Se dunque amate le case dal profilo più contemporaneo e giocate su contrasti decisi non potete perdere la gallery qua sotto: l’appartamento di Alessia Marcuzzi è proprio ciò che state cercando.