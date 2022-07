Il grande dolore di Carmen Russo: “Mia figlia non potrà crescere con loro accanto”

Carmen Russo, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, si lascia andare ad uno sfogo social: protagonista, sua figlia, la piccola Maria

Carmen Russo è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: a differenza di molti, che hanno deciso di partecipare al reality “a cuor leggero”, a lei la decisione è costata caro. Ha dovuto, infatti, separarsi dall’amore di una vita Enzo Paolo Turchi e, soprattutto, dalla piccola Maria.

La Russo è da sempre nota per essere una donna dai sani principi, forte ma allo stesso tempo incredibilmente sensuale. D’altronde, è stata una delle ballerine più richieste e famose dei suoi tempi e, tutt’oggi, il suo fascino rimane imbattuto.

D’altronde è proprio nel periodo della giovinezza, in cui la sua carriera era alle stelle, che ha conosciuto Paolo Turchi, a sua volta ballerino. Il loro amore va avanti da più di 35 anni (per leggere maggiori dettagli sulla loro storia, clicca qui) e, nel 2013, ha dato alla luce il suo frutto più bello: la dolce Maria.

Carmen Russo, ecco cosa ha dichiarato su sua figlia Maria

L’ex ballerina ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni a cuore aperto proprio in merito alla sua giovanissima figlia. In molti, infatti, hanno criticato la scelta dei ballerini di mettere al mondo un figlio in un’età così avanzata (Carmen Russo ha 62 anni, Enzo Paolo Turchi 72). Probabilmente per questo, l’ex gieffina ha deciso di rispondere una volta per tutte…

Parole forti quelle che Carmen ha usato per descrivere il rapporto con la piccola Maria, che ben descrivono tutto l’amore che lei e suo marito provano per lei e che si intensifica giorno dopo giorno.

In primis, ha rivelato di essersi resa conto a 43 anni di aver difficoltà a concepire un figlio, impiegandone poi altri 10 per rimanere effettivamente incinta. Il momento della nascita di Maria, però, ha radicalmente cambiato la sua vita e quella di suo marito.

“Mio marito ed io abbiamo tanta energia proprio grazie a nostra figlia” ha affermato: “Mi alzo tutti i giorni alle 6.15 per accompagnarla a scuola, fa la prima elementare”. Ha poi rivelato di riuscire a seguirla 24 h su 24 e che, se Maria non ci fosse stata, non avrebbe mai avuto la stessa energia di oggi.

“Prima lavoravo di più, ero spesso fuori casa. Sarei stata costretta ad affidare mia figlia ai nonni o alla baby sitter. Oggi invece sono sempre con lei” ha aggiunto, confermando così che essere una mamma non così giovane ha i suoi lati positivi.

L’unico grande dolore, però, la ballerina lo lascia alla fine, ma non è di certo meno importante del resto: “L’unico rammarico è che mia figlia non potrà crescere con i nonni accanto. E mi dispiace tantissimo”.