Guerra nucleare? Ecco il video tutorial che offre tre consigli per proteggersi – VIDEO

Nel video una donna informa i cittadini di New York su cosa fare in caso di attacco nucleare. Il filmato è stato pubblicato sul canale YouTube del New York Emergency Management della metropoli americana.

Cosa fare in caso di attacco nucleare? Gli incredibili consigli sono stati dati ai cittadini di New York in un video pubblicato sul canale YouTube del New York Emergency Management della grande città statunitense. Nel video tutorial si vede una donna vestita di nero informare i cittadini di New York sulle mosse da fare in caso di attacco nucleare: “C’è stato un attacco nucleare, non chiedetemi perchè ma la bomba ha colpito. Ora ci sono tre importanti cose da fare”.

Ecco i consigli dati dalla donna nel video tutorial per ‘salvarsi’ da un attacco nucleare: “Primo: entra in casa il più velocemente possibile e restaci. Tieniti lontano dalla finestre. Entrate in un edificio velocemente con tutta la famiglia. State lontani dalle finestre. Secondo: chiudete tutte le porte e le finestre. Se avete un seminterrato rifugiatevi lì. Terzo: restate sintonizzati e seguite i media per qualsiasi informazione. Non dovete rimanere nelle proprie auto: non è assolutamente un’opzione”.

Un altro consiglio dato è quello di lavarsi subito con il sapone se il cittadino si fosse trovato in strada al momento dell’attacco nucleare. Fatto ciò, quest’ultimo dovrebbe anche porre i vestiti che portava all’interno di un borsone, in modo tale da non rimanere a contatto con la polvere radioattiva.

Questo video tutorial è la diretta testimonianza di quanto la gente americana tema un possibile attacco nucleare da parte della Russia di Putin in un periodo non troppo lontano. Il video pubblicato sul canale YouTube del New York Emergency Management ha una durata di circa un minuto e mezzo. In esso, una donna offre dei validi consigli ai cittadini in una New York completamente deserta.

Sono tantissime le persone che hanno chiesto informazioni su cosa fare in caso di attacco nucleare da parte della Russia di Putin. A tal proposito la città di New York ha deciso di informare i propri cittadini sulle possibili mosse da fare nel caso la situazione dovesse precipitare nei prossimi mesi. Un portavoce della città di New York ha detto: “Sebbene la probabilità che un incidente nucleare si verifichi a New York City o vicino è molto bassa, è importante che i newyorkesi conoscano cosa fare per restare al sicuro”.

Tale video fa seguito a quello pubblicato dalla tv russa, nel quale si simula un attacco nucleare nelle principali città mondiali. In tale video la propaganda russa fa notare come tutti gli abitanti di queste metropoli non sopravvivrebbero più di 3 minuti dopo l’attacco.

Ecco il video pubblicato dalla città di New York sul canale YouTube del New York Emergency Management. Esso sta facendo il giro del mondo: