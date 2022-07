Luce e gas, arriva lo sconto in bolletta per milioni di italiani (anche retroattivo)

Bollette di luce e gas troppo salate per tutti gli italiani, ma alcuni potranno accedere al bonus e ricevere uniscono in bolletta. Vediamo in che modo la misura è anche retroattiva.

Il Governo ha deciso di venire incontro agli italiani per il caro-bolletta e, tra i vari bonus, ne ha inserito proprio uno per luce e gas: vediamo come funziona.

A partire dal primo aprile e fino al 31 dicembre del 2022, molte famiglie potranno avere uno sconto per fronteggiare il caro bollette, decisamente elevato. Al Bonus sconto in bolletta per luce e gas, che consentirà a milioni di italiani di pagare di fatto di meno in bolletta, possono accedere diverse persone. Si tratta di un’iniziativa congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con INPS.

Si tratta di una misura che fa sempre parte del Decreto-legge numero 21 del 21 marzo 2022 ovvero il Decreto Ucraina bis. Nel dettaglio va ad allargare la soglia di persone che hanno diritto al bonus luce e gas, un bonus già esistente prima che scoppiasse la guerra tra Russia e Ucraina. In che modo è stato ampliato il benefit? Semplicemente aumentando la soglia ISEE fino a 12 mila euro. Chi non la raggiunge avrà direttamente accesso al beneficio.

Bonus luce e gas: chi può averlo e come, è anche retroattivo

Le buone notizie non finiscono qui perché il Decreto-legge non solo estende la platea di beneficiari, ma è anche retroattivo. Per questi, a partire dal 1 aprile e fino al 31 dicembre 2022, tutti i cittadini che non raggiungono la soglia dei 12mila euro di ISEE potranno avere accesso al bonus che comporta lo sconto in bolletta. Per chi non è riuscito a presentarlo si potrà avere lo sconto sulle bollette successive.

Il bonus bolletta, per chi non ha presentato l’ISEE nel primo trimestre, verrà rimborsato con i pagamenti delle successive bollette delle somme eventualmente eccedenti pagate fino a quel momento. Se questo sconto non è possibile viene invece effettuato il rimborso. Non si tratta di un importo fisso, ma di un aiuto che si aggiornerà periodicamente il base alle tabelle di prezzo dell’arena, società che gestisce l’energia.

Richiedere il bonus luce e gas è semplice in quanto si tratta i un bonus automatico che viene effettuato non appena di presenta l’ISSE. Questo può essere presentato sul sito dell’INPS oppure rivolgendosi a un CAF. L’INPS poi trasmetterò i dati all’Acquirenti unico che collabora con Arera e, tramite il portale digitale SII, comunicherà i dati degli utenti che hanno il diritto di ricevere Los conto in bolletta.