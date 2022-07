Meghan Markle accusata di bullismo: ora la Famiglia Reale insabbia tutto

Buckingham Palace potrebbe aver accusato ingiustamente di bullismo la duchessa di Sussex. Scopriamo insieme i dettagli.

Lo scorso anno Meghan Markle è stata accusata di aver maltrattato il suo staff, ma poco tempo fa sono emersi alcuni dettagli, che incolperebbero il Palazzo reale di aver diffuso appositamente queste voci per distrarre dall’intervista che Meghan ha fatto con la celebre conduttrice americana, Oprah Winfrey.

Infatti, pochi giorni prima della messa in onda dell’intervista, nel marzo 2021, alcuni membri dello staff avrebbero accusato la Markle di bullismo. Questo ha poi portato all’avvio di un’indagine da parte di Buckingham Palace, ma il Sunday Times ha riferito che i risultati non saranno resi pubblici. Il palazzo non ha commentato la notizia, ma ciò ha portato alcuni fan della duchessa a pensare che i dettagli dell’indagine verrebbero tenuti nascosti perché scagionerebbero Meghan.

Meghan Markle, le accuse sono davvero infondate?

Un’altra possibilità è che il palazzo volesse evitare di riaccendere lo scontro tra la royal family e i duchi di Sussex, che un paio di anni fa si sono trasferiti a Los Angeles, città natale dell’ex attrice.

Secondo alcuni giornalisti specializzati nella royal family, tutto questo polverone sarebbe stato alzato per distrarre dall’intervista fatta con Oprah. Inoltre, durante questa discussione, Meghan aveva sollevato anche delle accuse di razzismo, le quali però non sono state investigate da Buckingham Palace. L’intera faccenda non sarebbe altro che una strategia messa in atto per confondere le acque e metterli al sicuro dalle accuse fatte a Meghan. L’intervista con Oprah è stata annunciata per la prima volta nel febbraio 2021, poco dopo la vittoria di Meghan in una causa contro il giornale Mail per la pubblicazione di una lettera al padre.

Tuttavia, mentre il mondo attendeva con il fiato sospeso di scoprire se avrebbe lanciato accuse contro l’istituzione che ha lasciato, è trapelata al Times un’e-mail inviata dall’ex segretario alle comunicazioni di Kensington Palace Jason Knauf nell’ottobre 2018: “Sono molto preoccupato per il fatto che la duchessa sia stata in grado di allontanare con prepotenza due membri dello staff dalla casa nell’ultimo anno”, si leggeva nell’email. “Il trattamento riservato a X [nome rimosso] è stato totalmente inaccettabile”. La duchessa sembra intenzionata ad avere sempre qualcuno nel mirino. Sta facendo il bullo con Y [nome rimosso] e cerca di minare la sua fiducia”, ha aggiunto. “Abbiamo ricevuto segnalazioni su segnalazioni da persone che hanno assistito a un comportamento inaccettabile nei confronti di Y [nome rimosso]”.

La revisione è stata avviata subito dopo la pubblicazione di queste informazioni ed è stata ampiamente interpretata come un’indagine su Meghan, con molti che prevedevano che l’avrebbe condannata o scagionata. All’epoca, tuttavia, il Palazzo si guardò bene dall’usare questo tipo di linguaggio, affermando che avrebbe esaminato le accuse per vedere se si possono trarre insegnamenti. Per quanto le accuse in sé possano essere state dannose per Meghan, i suoi sostenitori online erano ansiosi di vedere i risultati nella convinzione che sarebbe stata scagionata. L’idea che l’esito sia stato nascosto ha fatto sì che si innescasse una vera e propria campagna diffamatoria da parte della famiglia reale.