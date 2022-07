Sciopero aerei 17 luglio: cosa succede? Ecco chi rischia di non andare in vacanza

La compagnia low cost più famosa di sempre ha confermato per il 17 luglio lo sciopero di piloti e assistenti di volo. Continua il tilt del traffico aereo, tra disagi e vacanza annullate all’ultimo.

Tutti noi, chi non l’ha ancora fatto forse rientra in una categoria protetta e speciale, ha volato con Ryanair et similia, ovvero tutte le compagnie low cost che sono nate sulla scia della fortunata compagnia aerea irlandese. All’improvviso, infatti, è stato possibile visitare le capitali europee a soli 9,99 euro. Ovviamente si tratta di un prezzo con forti limitazioni rispetto al bagaglio ad esempio.

Tuttavia, l’idea di avere il mondo a portata di mano per chi al massimo poteva permettersi una vacanza non troppo lontano da casa è stata una svolta. Anche la classe operaia, il settore terziario, gli stagisti con contratto full time a 600 euro e gli studenti universitari potevano permettersi un weekend oltre i confini nazionali. Ma a discapito di cosa?

Stiamo parlando, infatti, di un aereo, un mezzo sicuro, ma che ha bisogno di manutenzione e assistenza continua, soprattutto se i prezzi sono così irrisori. Nella guerra dei poveri, a pagare le conseguenze di offerte così vantaggiose è stato il personale aereo con turni di lavoro massacranti e retribuzione per nulla adeguata al tipo di mansione svolta.

Una volta, parlando con un hostess e uno steward a bordo di un aereo Ryanair alle 23:00, i due hanno comunicato ai passeggeri delle prime due file che ancora il loro turno di lavoro non era finito e che il prossimo aereo – una volta atterrati – sarebbe stato il quarto della giornata per Bologna. Insomma, non proprio il massimo.

Ma é proprio da queste considerazioni e da altre esperienze simili se piloti e assistenti di volo hanno deciso di scioperare, creando un disagio – ancora una volta – importante a servizio di una giusta causa.

Save the date: il 17 luglio non si decolla

Il 17 luglio la compagnia irlandese ha confermato la sospensione del servizio aereo da parte di piloti e assistenti di volo. Ad annunciare lo sciopero sono stati i sindacati di categoria, incotratisi precedentemente al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dove si è parlato dei tantissimi disagi del traffico aereo legati alle decine di voli cancellati anche all’ultimo.

“Ad oggi, in mancanza di iniziative concrete nella direzione del miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’adeguamento dei salari, rimane confermato, domenica 17, lo sciopero di piloti e assistenti di volo Ryanair. Le sigle sindacali hanno chiesto al Ministero di convocare un confronto con le compagnie low cost per verificare il rispetto dell’applicazione dell’articolo 203 del Decreto Rilancio sull’applicazione dei minimi salariali, previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo”, ha spiegato Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt Cgil.

Ma gli scioperi e il caos voli non riguarda solo l’Italia. Anche nel resto d’Europa, infatti, la situazione è la medesima: rimborsi spese che gravano sulle compagnie e voli soppressi improvvisamente la fanno da padrona, in un’estate che doveva essere di rilancio e di ripartenza per il turismo. Proprio per questo, domenica 17 luglio il trasporto italiano subirà un blocco totale e importante che riguarderà, in realtà, tutte le compagnie low cost.

Il sito del Ministero delle Infrastrutture, infatti, ha reso noto che questo weekend anche Easy Jet e Volotea sciopereranno, così come il personale ENAV (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo). “In Italia la situazione negli aeroporti per ora è meno grave che nel resto d’Europa”, ha sottolineato sempre Fabrizio Cuscito. “Il nostro trasporto aereo soffre di una grave mancanza di manodopera, legato ai bassi salari, serve quindi rinnovare i contratti nazionali, adeguandoli alle medie europee ben più alte delle nostre”.