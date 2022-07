Amazon regala bonus, 7 euro per te se segui questa semplicissima procedura

In arrivo per te un bonus Amazon di 7 euro, però per ottenerlo devi seguire la procedura che troverai qui di seguito.

E’ appena iniziato il Prime Day, ma se volete usufruire di un ulteriore sconto, Amazon vi dà la possibilità di ottenere un buono da 7 euro.

Proprio così, e per beneficiarne non dovete fare altro che seguire la procedura che vi indicheremo qui di seguito. Non preoccupatevi, non è nulla di così difficile o impegnativo. Anzi, potrebbe anche essere un ottimo diversivo, soprattutto con il caldo che i questi giorni ha colpito il nostro paese.

Come ottenere il buono Amazon da 7 euro

Ora che conoscete l’esistenza di questo bonus da 7 euro, vi chiederete… Ma come si può ottenere? Innanzitutto, è necessario specificare che possono beneficiarne solo coloro che ricevono l’invito per mail. Infatti, solo tramite quest’ultimo è possibile ottenere lo sconto.

Però potreste per sbaglio aver cancellato la mail e allora vediamo insieme come effettuare la procedura per ricevere il buono Amazon. Per prima cosa, dovete andare sul portale, scegliere uno dei tanti prodotti offerti dal sito. Quest’ultimo deve però avere un valore di almeno 20 euro. Solo raggiungendo questa cifra potrete andare avanti con la procedura. Fatto ciò, inserite il prodotto nel carrello.

Dopodiché, c’è un altro requisito che dovete soddisfare e consiste nel selezionare un punto di ritiro vicino a voi. Il buono in questione infatti si rivolge alle persone che hanno sempre preferito la consegna a casa. Amazon non ci ha fatto sapere il motivo di tale promozione. Fatto sta che è necessario ritirare il pacco in un punto di ritiro per ottenere i fatidici 7 euro di sconto. Il motivo magari è che l’azienda ha semplicemente voglia di far conoscere alle persone l’esistenza di questi punti di ritiro, in modo che sempre più acquirenti ne comincino a usufruire.

Una volta selezionato il punto di ritiro, non dovrete fare altro che inserire il codice 7PRENDI, scritto in maiuscolo. Fatto ciò, potrete scoprire una volta per tutte se siete idonei a ricevere il buono da 7 euro. Se non lo siete, probabilmente non avete mai ricevuto la mail. Con molta probabilità questa tipologia di promozione è rivolta alle persone che non hanno mai utilizzato i punti di ritiro per i loro ordini Amazon. Perciò saranno probabilmente esclusi gli acquirenti che ne hanno già fatto uso in passato. Inoltre, ne approfittiamo per ricordare che questa iniziativa ha validità fino al 7 settembre e ne potranno usufruire solamente i primi 10 mila clienti.