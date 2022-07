Bonus condizionatori attenzione: se acquisti il modello sbagliato rischi di perderlo

E’ arrivato il bonus condizionatori in grado di farvi risparmiare denaro. Ma attenzione alla tipologia che acquistate.

Il governo ha confermato il ritorno del tanto atteso bonus condizionatori. Se ne può beneficiare se si acquista un nuovo dispositivo o si procede alla sostituzione del vecchio con una pompa di calore o un dispositivo a risparmio energetico, con una classe che vada a migliorare la classe energetica.

Il bonus vi permetterà di ottenere una detrazione che va dal 50 al 65%. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Il bonus condizionatori: chi ne può beneficiare

L’unica soluzione per riscaldarsi e godersi l’ambiente domestico è fare uso di un buon condizionatore. Il governo ha confermato che è in arrivo, come lo scorso anno, il bonus condizionatori, incluso nell’ultima legge di bilancio.

Il bonus vi potrà permettere di ottenere uno sconto compreso tra il 50 e il 65%. Questo a patto che si acquisti un nuovo condizionatore d’aria o si proceda alla sostituzione di quello vecchio con un condizionatore a pompa o a risparmio energetico. Potranno beneficiare di questa particolare detrazione anche coloro che vorranno usufruire del bonus ristrutturazione, bonus mobili o ecobonus. I primi due comportano una detrazione del 50%, mentre il terzo arriva addirittura al 65%. Il bonus ristrutturazione, come accennato, include una detrazione del 50%. Quando si eseguono lavori di ripristino del patrimonio edilizio, il costo può comprendere l’installazione di un condizionatore, anche se non ce n’è uno vecchio da sostituire.

Eventi di manutenzione speciale, come l’installazione di nuovi condizionatori a pompa di calore, includono una detrazione del 50 percento sui bonus mobili ed elettrodomestici. Qualora venga sostituito il dispositivo e non rientri ne bonus ristrutturazione, allora si può beneficiare dell’ecobonus, che arriva al 65%. Con quest’ultimo si potrà ottenere un grande sconto, ma deve in ogni caso rispettare delle condizioni: il condizionatore deve essere di almeno due classi energetiche superiori. E’ possibile usufruire della detrazione fiscale solo qualora si sostituisca il vecchio dispositivo con un climatizzatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica utilizzabile sia per la climatizzazione estiva che invernale.

Ma chi può beneficiare esattamente della detrazione? Per usufruire di questa funzionalità, bisogna inserire il bonus all’interno della propria dichiarazione dei redditi. Se l’acquisto e l’installazione del climatizzatore in questione avvengono tramite un pagamento a rate con finanziamento, allora potrai avere la possibilità di ricevere uno sconto immediato. Altrimenti, è possibile ottenere la stessa tipologia di sconto anche se il pagamento a rate avviene tramite bonifico bancario regolare o postale. Non è necessario essere esentati dall’Isee per usufruire delle agevolazioni fiscali. Ciò vale non solo per persone fisiche, partita IVA e condomini, ma anche per autonomie edilizie comunali e cooperative. Anche i proprietari di immobili hanno la facoltà di richiedere la detrazione, così come i soggetti con usufrutto e le persone conviventi con i proprietari.