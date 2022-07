Daniele Luttazzi lo ha fatto di nuovo: barzelletta piccante su Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Da qualche tempo a questa parte coltivo il sogno di fare da grande lo stand up comedian.

Come un bambino che vorrebbe fare l’astronauta (e tendenzialmente mai lo farà) – ma con trent’anni in più rispetto ad un infante – nutro dentro di me questo sogno: salire sul palco e far ridere a crepapelle gli astanti.

Mi sono reso conto con l’età che, più che ogni altra cosa, amo far ridere il prossimo (purché nel contesto giusto, si escluda quindi la camera da letto e il posto di lavoro).

Eppoi – vedendo gli stand up comedian in giro – non vedo perché non ci potrei provare anche io.

Potrei mai essere peggio di un Frank Matano (ammesso che Frank Matano sia uno stand up comedian)?

A scoraggiarmi, il fatto che i miei – che mi hanno sempre detto che da grande sarei potuto essere quello che avrei voluto – si sono smentiti dinnanzi al mio raccontargli questo ultimo desiderio (ultimo per il momento, certo di averne altri – non vorrei mai questo “ultimo desiderio” si trasformi in una iperstizione).

Non so per quale motivo ritengano non possa fare lo stand up comedian.

Vorrei non essere un Frank Matano, ma piuttosto quello che un tempo era il mio favorito: Daniele Luttazzi, con meno cultura e con una laurea ben meno importante alle spalle.

Ma sono certo che proverei a nascondere meglio le mie fonti.

Dodici anni fa chiedevo al mio favorito su questo sito – che già allora dirigevo (ché non avevo ancora capito quale fosse il sogno della mia vita):

“Ma davvero, nel 2010, con la pervasività di internet attuale e con la quantità senza precedenti di archivi a disposizione di tutti, pensava di non essere scoperto?”

Era stato da poco beccato con le mani nella marmellata, laddove la marmellata era il repertorio di diversi stand up comedian d’Oltreoceano.

E, 12 anni dopo (anni durante i quali Luttazzi è stato abbastanza ai margini del discorso pubblico e della televisione, pubblica e non), come una Britney Spears qualunque si trova a farlo di nuovo.

Oops.

Sulle colonne del Fatto Quotidiano ha proposto una barzelletta con protagonisti Silvio Berlusconi (che rimane a quanto pare ossessione luttazziana, sebbene l’antiberlusconismo sia ormai retaggio del passato) e la compagna Marta Fascina.

Questa la barzelletta:

Milano. Zangrillo dà a Berlusconi poche ore di vita. Silvio allora ingoia cinque pasticche azzurre, chiama Marta e si mette a fare sesso, sesso, sesso e ancora sesso finché lei, esausta, sbuffa: “Basta! Io devo alzarmi domattina, tu no!”.

Una barzelletta di dubbio gusto, che non avrebbe fatto ridere probabilmente nemmeno l’ottimo Luttazzi, se è vero che in ‘Bollito misto con mostarda’ (del 2000) raccontava questa barzelletta come esempio di quel tipo di barzelletta che gli spettatori tendono a raccontare ai comici nel dopospettacolo, per poi aggiungere “Ti è piaciuta?”

No, non ci è piaciuta, Daniele.

(E smettiamola di pensare a Silvio, o a Matteo, o a Giorgia, o all’Elefante).