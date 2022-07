“Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai”: il grande dolore di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha raccontato a cuore aperto un doloroso episodio che ha subito nella gioventù: c’entra anche sua mamma, Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti, nonostante la sua giovane età, è diventata in pochissimi anni una delle influencer più seguite e amate sul web. L’ ironia è il suo marchio di fabbrica e i suoi sketch super simpatici, spesso in compagnia del suo fidanzato Goffredo Cerza, ne sono la piena dimostrazione (per scoprire di più sul loro rapporto, clicca qui). Spesso, però, ai momenti più simpatici, alterna doverosi attimi di serietà...

La strada della ragazza sembrava spianata sin dal momento della sua nascita: basti solo ricordare che è il frutto dell’amore della nota showgirl Michelle Hunziker e la leggenda della musica italiana, il cantante Eros Ramazzotti.

La ragazza ha sempre dimostrato di saper benissimo camminare con le sue gambe, essendo da sempre molto brillante ed in gamba. Per questo motivo è riuscita a ritagliarsi il suo spazio sul web con estrema nonchalance e a superare con forza le immancabili critiche sulla sua storia.

Aurora Ramazzotti, ecco un un episodio toccante della sua adolescenza

Come già anticipato, Aurora ha dovuto fare i conti con la popolarità sin da adolescente e, seppur a primo impatto possa sembrare una cosa di cui esser felici, la verità è che un’esposizione del genere, soprattutto ad una certa età, può creare non poche difficoltà. Come si ricevono complimenti, infatti, possono anche arrivare critiche e questo la ragazza l’ha imparato a sue spese…

Proprio l’influencer ha deciso di raccontare a cuore aperto un episodio della sua adolescenza, che l’ha toccata in modo particolare.

L’evento ha a che fare anche con sua madre, la meravigliosa Michelle Hunziker: “Avevo quattordici anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, e dicevano che mia madre era più bella di me” ha esordito.

Una grande sentenza che, a 14 anni, età che al tempo aveva Aurora, è stata una vera e propria lama trafitta nel petto: “Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società , di come uno deve essere secondo le imposizioni” ha poi continuato.

E non è finita qui: Aurora entrò nel mirino di numerosi haters, che non perdevano mai occasione di accendere l’inutile confronto con mamma Michelle: “Ad un certo punto era diventato di moda dire che, oltre ad essere meno bella di mia madre, ero anche raccomandata e mantenuta”.

Un’ esperienza che l’ha portata ad la ragazza un po’ insicura, ma sempre educata che è oggi: “Forse nasce da questo la mia necessità di piacere : sono una di quelle che al ristorante dice grazie dieci volte”.

Nonostante tutto, però, Aurora ha imparato ad amare sé stessa e non smetterà ai di farlo: “Non devi cercare negli altri la forza per amarti , perché lì non la troverai, la devi cercare in te”.