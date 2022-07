E’ vero che l’anguria fa ingrassare? L’assurda tesi su TikTok: ecco come stanno le cose

Sta spopolando sui social una strana teoria secondo cui l’anguria faccia ingrassare. Ma è davvero così o si tratta dell’ennesimo caso di disinformazione sull’alimentazione?

La responsabilità che hanno i content creator che usano i social per divulgare messaggi, pensieri e dati di qualsiasi natura è impressionante. Negli anni, infatti, sempre più persone si informano grazie a Instagram o TikTok, costruendosi un’idea del mondo tramite brevi post, stories, clip e pills. Non si tratta, in realtà, di una vera e propria informazione: resta una conoscenza superficiale di fenomeni magari ben più complessi e articolati. Eppure, basta davvero poco per veicolare messaggi sbagliati e distorti, soprattutto quando si parla di alimentazione.

Molte ragazzine seguono, infatti, i consigli di presunti personal trainer e/o nutrizioniste che spiegano, senza sapere nulla della persona, cosa si debba o meno mangiare, parlando addirittura di macronutrienti, calorie e grammature da rispettare, se si vuole perdere peso. Peccato che prima di dimagrire, serva innanzitutto un percorso di consapevolezza della propria persona che vale molto di più di un numero sulla bilancia.

Se poi si vuole solo impressionare e aumentare i propri follower, ben venga. Ma fino ad un certo punto. Su TikTok, infatti, sta spopolando una strana teoria secondo cui l’anguria – uno dei frutti estivi più amati e salutari di sempre – in realtà faccia ingrassare. A sostenere questa tesi è la nutrizionista italiana Marilena Di Lorenzo, famosa per aver promosso la sua presunta divulgazione scientifica con frasi forti e ad effetto che lasciano il segno, soprattutto se esordiscono con un sonoro “Oooh!”. Ma è vero che l’anguria fa ingrassare? Andiamo con ordine.

La bufala dell’anguria

Nel video in questione – postato su TikTok il 2 luglio – la nutrizionista ha davanti a sé una ciotola con dell’anguria tagliata a pezzi, non perde tempo però e perentoriamente esordisce con: “Ooh, questa è anguria non è acqua. L’anguria, così come tutta l’altra frutta, fa ingrassare. In questa ciotola ce ne sono 400 grammi ed è la porzione di frutta della giornata”.

Ora, forse intende dire come in realtà la frutta non sia esente dalle calorie e che anche mangiare davvero tanta frutta in una giornata comunque non vada bene, ma da questo ad affermare come l’anguria faccia ingrassare, ce ne passa. Proprio per questo, molti suoi colleghi l’hanno criticata per il messaggio assolutamente sbagliato. Ma non solo. La nutrizionista è accusata da semplici utenti, così come da altri esperti nel settore, di star trattando in maniera del tutto sbagliata e distorta il problema del sovrappeso. “E poi ci domandiamo perché ci sono i disturbi alimentari”, ha commentato sotto il video un utente, mentre altri le consigliano di chiamarsi su TikTok o “disinformazione”.

L’anguria, infatti, non fa ingrassare. Creare quindi complessi e problemi inesistenti giusto per far parlare di sé è solo controproducente. La polpa dell’anguria è al 90% composta da acqua. Poi ci sono anche gli zuccheri semplici che tendono a dare quel sapore fresco e dolce al cocomero, ma si tratta comunque di poche calorie che possono e devono essere integrate in una dieta ipocalorica ad esempio, volta proprio a perdere peso.