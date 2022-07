“Eri così grassa quando lo hai conosciuto?”: la risposta della moglie del bodybuilder è da applausi

Alicia è molto famosa, è la fondatrice di Tik Tok, ma la sua notorietà è adesso legata agli insulti. Il motivo? E’ grassa e suo marito è un body builder.

Il nome di Alicia Mccarvell è sulla bocca di tutti e non per le sue imprese, ma per una fatto di body shaming.

Alicia McCarvell è finita sulla bocca di tutti. E’ la fondatrice di Tik Tok, ma questo forse non tutti lo sapevano fino a quando il suo nome non è diventato noto per un’altra motivo. La donna, che ha un peso corporeo altro, lancia continuamente appelli di positività del corpo ovvero di accettazione di se stesse in qualsiasi forma e misura.

Ebbene sì. con 2,8 milioni di fan Alicia ha sperato di lanciare un messaggio forte e chiaro. Purtroppo le cose sono andate diversamente e la donna si è ritrovata a dover rispondere ad accuse assurde che riguardano il suo aspetto fisico. Cosa nel dettaglio?

Alicia insultata dai follower sotto il video con il marito: “Ma già eri così”

Ebbene Alicia ha dovuto commentare i tantissimi messaggi e le offese sotto il suo ultimo video postato in compagnia del marito. La nota tiktoker è sposata con un bodybuilder e gli hater non hanno proprio accettato che una donna grassa fosse insieme a un uomo con un bel fisico. Sotto al filmato, diventato virale con oltre 20 milioni di visualizzazioni, Alicia, insieme al marito Scott, si è mostrata felice!

La loro felicità non poteva essere accettata però dagli haters che non accettano il matrimonio tra una donna in sovrappeso e un uomo dal bell’aspetto e dal fisico curato. Questa volta, dopo le tantissime offese, è stata proprio Alicia a rispondere.

“Quando il mondo ci guarda, immediatamente dà più valore a Scott che a me… ci hanno fatto credere che una persona in forma come Scott non potrebbe mai, nemmeno in un milione di anni, stare con una donna grassa. Ma questo solo perché ci hanno sempre insegnato che il nostro valore dipende dal corpo”. Sono queste le tristi, ma vere, parole della McCarvell. “Non sono gelosa… e sulla scala di quel che è importante per mio marito, quanto il mio corpo rispetti gli standard di bellezza, non è in cima alle sue priorità. Tiene a me per il mio senso dell’umorismo, la mia lealtà, il mio amore e il mio cuore. E nessuna di queste cose cambia se il mio fisico cambia”.