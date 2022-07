Arriva l’ondata di caldo più potente del 2022: termometri a 40 gradi e notte roventi

Proprio in questi giorni i meteorologi hanno previsto l’ondata di caldo africano peggiore del 2022: città bollenti e notti a dir poco infuocate.

A partire da oggi, e per almeno una decina di giorni, preparate acqua, ghiaccio e sali minerali, tenete vicino il telecomando del climatizzatore e stringete i denti: arriva l’ondata di caldo più temuta dell’anno.

Se in questi giorni ci eravamo abituati a una situazione stabile e, per così dire, quasi accettabile, pare che adesso dovremo fronteggiare le vere e proprie fiamme dell’inferno.

A dare la loro parola in merito sono stati gli esperti meteorologi che ci invitano a preparaci veramente al peggio.

Ma che cosa ci aspetta di preciso e quali città patiranno le peggiori temperature? Scopriamolo insieme.

In Italia arriva la più potente ondata di caldo africano dell’estate 2022

Fino a mercoledì 13 l’Alta delle Azzorre è riuscita a mitigare il clima ma ora l’anticiclone africano imperversa e detta legge lungo tutto il Paese.

Nel dettaglio si stima che per la Pianura Padana, includendo quindi città come Milano, Mantova, Bologna, Padova, Verona, Ferrara etc, la Toscana (Firenze) e l’Umbria (Terni) i termometri supereranno i 38-39°C già da domani, venerdì 15, e almeno fino al 22 luglio.

Per il resto del centro e del sud della Penisola sono previsti invece valori inferiori di qualche grado.

A preoccupare però sono l’afa e le temperature notturne. A quanto pare infatti ci attendono notti tropicali, con temperature sempre sopra i 20°C.

Temibili sembrano esser soprattutto le giornate del fine settimana, quando i 40 gradi sul termometro diventeranno la norma un po’ ovunque.

Questi sono del resto i giorni della così detta “canicola“. Sapete di che cosa stiamo parlando? In Italia si fa riferimento ai giorni che intercorrono tra il 15 luglio e il 15 agosto, ovvero quelli in cui il Sole ha appena oltrepassato le costellazioni del Cane maggiore e del Cane minore. Sono solitamente i giorni più caldi dell’anno, in primis per via della posizione del sole, ancora alto all’orizzonte, e poi anche per la particolare predisposizione di terra e mare ad accumulare calore nell’estate oramai avanzata.

Il nostro consiglio? Chi può vada al mare, dove trascorrere lunghe ore in acqua o sito l’ombrellone, magari sorseggiando un bel po’ di acqua, i più sfortunati invece si affidino pure all’aria condizionata: regolate bene la temperatura e le alette dello split, accendete la tv e… rilassatevi!