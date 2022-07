250 euro di sconto per il tuo nuovo smartphone ma attenzione: hai tempo fino a domenica

Vuoi acquistare uno smartphone nuovo e avere uno sconto di 250 euro? Ti diciamo come fare, ma attento che hai lo sconto fino a domenica.

Non lasciarti prendere dall’entusiasmo, scopri come puoi fare per comprare uno smartphone e risparmiare una cifra molto alta: ben 250 euro.

Avere uno smartphone è il desiderio di tantissime persone, infatti è uno degli aggeggi più acquistati di sempre. Il costo però di questo telefono è davvero eccessivo e spesso supera i mille euro. In molto di rivolgono alle compagnie telefoniche che vendono questi smartphone a rate, altri invece fanno finanziamenti veri e propri.

Smarthpne con uno sconto di 250 euro: hai tempo fino a domenica

Comprare un telefono dal costo superiore ai mille euro non è di certo da tutti per questo ci sono tantissimi modi per poterlo fare senza spendere tanti soldi. Uno dei modi è accedere ai bonus. Vediamo come fare per risparmiare 250 euro e comprare uno smartphone di ultima generazione.

Dopo la campagna promozionale “Sconto Subito” diMedia Worl che ha consentito di usufruire di ottimi sconti per l’acquisti di elettrodomestici , arriva la Samsung Week ovvero una settimana in cui si potranno beneficiare di 250 euro di sconto sulla spesa accumulabile per diversi prodotti che rientrano nell’offerta e tra questi, ovviamente, lo smartphone.

Una settimana di sconti che vuole diciamo far fronte al Prime Day di Amazon e che consentirà agli utenti di poter accedere a tantissime offerte su diversi oggetti elettronici come computer, tablet e smartphone. Su tutti appunti i prodotti smartphone della Samsung che avranno una scontistica davvero interessante e immediata .

250 non sono pochi su una spesa totale, inoltre rientrano in queste categorie anche altri oggetti della telefonia come lo smartwatch, le cuffie, le memorie, le custodie e gli accessori. Fanno parte delle offerte le smart tv e i sistemi audio, i computer e i tablet, le chiavette USB e le stampanti. Non solo, alla Samsung Week si aggregano anche altri elettrodomestici come climatizzatori, lavatrice, aspirapolvere, frigoriferi, microonde e altro.

La scontistica, che verrà effettuata fino a domenica 17 luglio 2022, si divide in tre settori fondamentali: 50 euro di sconto per chi spende 250 euro; 100 euro per chi invece spenderà il doppio ovvero 500 euro e 250 euro per chi ne spende 1000. Nella Samsung Week rientrano tantissimi prodotti tranne quelli che già godono di una scoutistica prevista dal catalogo Media World. In ogni caso sui canali social si potranno vedere tutte le offerte disponibili.