A 41 anni batte sia Meghan che Kate: è sua la silhouette più sexy della Royal Family

Dimentichiamoci di Meghan Markle e Kate Middleton, ormai è lei la royal con la silhouette più sexy di Buckingham palace.

Non è certamente popolare come altre royals, ma anche lei sa il fatto suo, soprattutto in fatto di linea.

Proprio così. C’è qualcuno nella royal family in grado di competere con Kate Middleton e Meghan Markle, le quali senza ombra di dubbi sono i due membri reali più celebri della famiglia reale. Stiamo parlando della cugina del futuro re d’Inghilterra, ovvero Zara Tindall, che ultimamente è tornata sotto i riflettori, ma per quale motivo? Scopriamolo insieme.

Zara Tindall: è lei la royal del momento

Zara Tindall non può vantare una grande popolarità, almeno non agli stessi livelli di Meghan o Kate. Però può puntare sulla sua sportività ed è quello che sta facendo ancora oggi.

La figlia della principessa Anna infatti, è una vera e propria cavallerizza e vincitrice di diversi premi e medaglie. Il suo fisico quindi è merito solo della sua passione per l’equitazione? Non proprio. Infatti, la Tindall segue ormai da anni rigorosi allenamenti, grazie ai quali riesce a vantare un fisico invidiabile. Ovviamente segue anche una dieta equilibrata, che le permette di mantenere una splendida silhouette. Non sorprende che la cugina di William ed Harry non sia passata inosservata, quando, insieme al marito, ha partecipato al Torneo di Wimbledon, il più antico evento nello sport del tennis.

Una coppia che è riuscita a rubare la scena ai Duchi di Sussex, Harry e Meghan, che due anni fa hanno fatto le valigie e si sono trasferiti oltreoceano, per la precisione a Los Angeles, città natale della duchessa. Ma qual è il segreto di Zara e della sua invidiabile linea? A quanto pare la nipote della sovrana, oltre allo sport, segue una dieta basata sulla limitazione dei carboidrati e sull’eliminazione degli zuccheri. In realtà non si tratta di una dieta vera e propria, la Tindall cerca semplicemente di seguire una routine alimentare equilibrata.

Solitamente la royal punta su cibi freschi e ricchi di proteine e sostanze nutritive. Ma in quale routine alimentare consiste la giornata tipica della figlia della principessa Anna? La sua giornata inizia solitamente alle 7 con una colazione a base di yogurt greco e miele. Per il pranzo invece, Zara opta spesso per una zuppa o un pasto ricco di proteine, come quelle un panino con uova. A questo punto Zara non cede a nessun tipo di spuntino e aspetta la cena, che di solito consiste in un pasto fatto in casa.