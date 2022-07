Elodie al mare scopre sempre di più e i fan si scatenano: “illegale”

Elodie infuoca sempre di più i social e le reazioni dei fan non tardano ad arrivare. Stavolta non avrà mica esagerato?

Elodie ormai è irrefrenabile e ce lo ha dimostrato più e più volte sui suoi social, dove i fan non aspettano altro che vederla in tutto il suo splendore.

E’ successo anche con l’ultimo scatto che la cantante ha deciso di pubblicare su Instagram, dove al momento conta la bellezza di 2,8 milioni di followers. Un bel traguardo per l’ex allieva di Amici, il programma targato Canale 5 che ha fatto decollare la carriera dell’artista. Ma scopriamo insieme l’ultimo look che ha lasciato a bocca aperta i suoi seguaci.

Elodie, il look mozzafiato che ha sconvolto il web

La carriera di Elodie è ormai inarrestabile, riuscendo nel giro di pochi anni a conquistare il cuore di mezza Italia.

Non tutti sanno che prima di approdare ad Amici, condotto sempre dall’insostituibile Maria De Filippi, la cantante romana ha lavorato come modella, seguendo la orme della mamma. Successivamente ha scelto di inseguire il sogno di cantante partecipando al provino di X Factor, per entrare a far parte del cast della terza edizione. Non essendo passata alla fase successiva, la trentaduenne ha tentato la fortuna ad Amici, giunto ormai alla ventunesima edizione. Nel 2016 entra a far parte della trasmissione classificandosi al secondo posto, subito dietro al cantante americano Sergio Sylvestre.

Nel 2021 Amadeus la sceglie come co-conduttrice della seconda puntata della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Anche in questa occasione ha sfoggiato un look mozzafiato, che ha condivido sui suoi social, dove spesso e volentieri pubblica degli scatti da urlo. Tra questi anche il look sfoggiato a bordo di uno yacht, dove si trovava in compagnia di alcune amiche. Uno scatto, che nel giro di poco tempo, ha fatto il giro del web, suscitando la reazione dei fan, che non hanno aspettato per dire la loro.

Alcuni giorni fa Elodie ha deciso di farsi un bel giretto in barca, per godersi alcuni giorni di mare in pieno relax e in compagnia dei suoi cari. Per l’occasione la cantante ha optato per un bikini a dir poco mozzafiato, che mette in evidenza la sua meravigliosa silhouette. Si tratta di un bikini ultra slim color beige: il top include un paio di bretelline sottili, mentre il pezzo inferiore è arricchito da una farfallina ricoperta di brillantini, che le dona un tocco originale e fantasioso. Che dire, un look decisamente alla portata di un’artista del suo calibro e perfetto da sfoggiare nelle calde giornate estive.