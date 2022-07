Il sesso sullo schermo? Non è mai come sembra: ecco i trucchi dietro le scene più hot

Vi siete mai chiesti cosa accade quando vengono proiettate scene di sesso in televisione o sul grande schermo? Dietro le quinte gli attori usano dei trucchi!

Nudi, con attori e attrici attraenti, il regista e il cameraman: ma come fanno gli attori a girare le scene di sesso? Sicuramente non tutto quello che vediamo avviene allo stesso modo.

Vedere due attori nudi che amoreggiano a letto durante le scene di sesso è la routine. Ma cosa avviene realmente dietro la macchina da presa? Possiamo s velarvi tutti i trucchi che gli interpreti mettono in atto per girare le scene hot. Sicuramente il primo dubbio che ci poniamo è questo: ma restano davvero nudi?

Ebbene, secondo quanto appreso da Focus, gli attori, almeno che la scena non preveda proprio il nudismo, indossano un “cock sock” ovvero un calzino per il pene che serve per non far raffreddare il membro mentre si girano le scene, ma anche per garantire un minimo di privacy.

Il sesso sul piccolo e grande schermo: i trucchetti usati dagli attori

Per le donne anche si usano dei trucchetti. Per coprire i capezzoli, quando non è necessario che siano in vista, si usano i “pasties” e per la vagina slip color carne. Ad esempio l’attrice di Tra Blood, serie tv sui vampiri molto spinta, Anna Paquin ha confessato che lei indossava un perizoma color carne con i lati tagliati. Il regista poi posiziona le scene in modo che non si veda, oppure ci pensa la post produzione a rimuovere tutto.

Quando gli attori sono poi particolarmente sensibili e non vogliono girare scene di nudo si utilizzano le controfigure. Ad esempio l’attrice Keira Knightley ha raccontato che nelle scene più spinte del film “Domino” non era di certo lei a girare quei momenti.

Anche Dakota Johnson, in un’intervista, ha ammesso che non ha provato affatto piacere nel girare le scene hot di 50 sfumature di grigio: “Le riprese delle scena di sesso – ha ammesso – non sono state né sensuali né piacevoli. Mi sentivo “calda” ma non in un modo sensuale. Ero solo sudata e scomoda. E per di più, con le mani e le gambe legate, e una benda sugli occhi, mentre venivo colpita con uno strumento bizzarro. Ad un certo ho pensato che fosse la cosa peggiore che mi fosse mai capitata”.

In alcune scene le attrici, quando le posizioni lo richiedono, possono usare un lungo assorbente o una parrucca chiama in gergo “merkin”. Gli attori inoltre sanno recitare e simulano determinate scene. Spesso infatti per girare 15 secondi ci vogliono almeno 6 ore di lavoro e i set richiedono la presenza di molte figure a meno che gli attori non richiedano, per privacy, un “set chiuso”.