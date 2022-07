Instagram down 15 luglio: cosa sta succedendo? Tante lamentele degli utenti

Continuano i disagi per gli utenti Instagram, il social di proprietà di Meta dà problemi da ieri sera e continuano a giungere segnalazioni.

Sono giorni un po’ convulsi per gli utenti dei social network. Nelle ultime giornate infatti, sono stati segnalati diversi down riguardanti vari social, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento delle app, ma anche per qualche disagio e problematica legata all’utilizzo delle versioni web. Qualche giorno fa su Instagram molti non potevano inviare né visualizzare i messaggi, mentre ieri su Twitter – piattaforma solitamente stabile dove vengono segnalati i down degli altri social – non si riusciva a navigare sia da app che dal web.

Sempre nella giornata di ieri è toccato nuovamente a Instagram. Nella tarda serata, all’incirca verso le 23, molti utenti non riuscivano ad accedere al proprio profilo tramite l’app, ad altri non era possibile navigare tra i profili degli altri o vedere i contenuti dei vari post. Il picco di segnalazioni registrate dal sito ‘Downdetector’ è stato registrato tra le 22 e le 23 di ieri sera, ma pare che alcuni utenti abbiano problemi ancora ora.

Instagram down: cosa sta succedendo sul social?

Basta leggere i commenti scritti proprio su ‘Downdetector‘ per rendersi conto che alcuni utenti hanno ancora difficoltà o sono addirittura impossibilitati ad utilizzare il social network. C’è chi scrive: “A me da ieri sera non funziona ancora Instagram. Apro l’app e si richiude in un nanosecondo”, oppure: “Qualcuno è riuscito a risolvere? Io purtroppo nulla, sempre lo stesso: apro Instagram e vedo una schermata nera”.

Molti utenti hanno provato a disinstallare e installare nuovamente l’app, in alcuni casi la procedura non ha portato ad alcun cambio, in altri ha permesso l’avvio dell’app, ma pare che contestualmente siano scomparse le notifiche e i like. In altri commenti, più recenti, alcuni utenti invitano ad aggiornare l’app, poiché dopo l’aggiornamento pare che tutto si sia risolto.

Diverso il discorso web, alcuni hanno lamentato rallentamenti nei caricamenti e l’impossibilità di accedere ai post dei contatti o delle pagine che seguono. Al momento l’azienda non ha comunicato nulla a riguardo e non è dunque possibile sapere per quale motivo si stanno verificando queste problematiche.