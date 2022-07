Jasmine Carrisi, hai visto dove vive la figlia di Albano? Puro lusso immerso nella campagna pugliese

Jasmine Carrisi è la figlia più nota di Albano: dopo aver raggiunto la fama come cantante, si parla di lei per dove ha scelto di vivere

Si ricorda come se fosse ieri la piccola Jasmine Carrisi, figlia del noto cantante Albano e la bionda showgirl Loredana Lecciso. La bambina che tutti ricordano è ormai molto cresciuta: ha raggiunto i 21 anni e inizia già a collezionare i primi successi nel mondo dello spettacolo. Scopriamo di più sulla sua vita…

Jasmine ha le idee molto chiare e, proprio come l’amato papà, ha deciso di seguire il percorso del canto ed è proprio così che ha trovato la prima notorietà. Non solo ha iniziato a sfornare i suoi primi pezzi, ma ha anche cantato sul palco dei Battiti Live 2022.

D’altronde anche papà Albano ha fatto in modo che chiunque nel mondo dello spettacolo notasse il talento della sua bambina: l’ha infatti coinvolta nella conduzione dell’ultima edizione di The Voice Senior, noto format Rai dedicato (ovviamente) al canto!

Jasmine Carrisi, ecco dove vive la figlia di Albano

Non è però della carriera di Jasmine di cui oggi vogliamo parlarvi: se pensate di aver visto tutto, probabilmente non avete vai avuto modo di conoscere dove vive la giovane cantante. I più appassionati della famiglia Carrisi sicuramente avranno già intuito, ma siamo certi che rimarrete del tutto a bocca aperta!

Jasmine è sicuramente un’amante dell’aria di campagna, motivo per cui ha scelto di trasferirsi in pianta stabile alle Tenute Albano, proprietà di famiglia sita nel cuore di Cellino San Marco, terra d’origine del suo papà.

Si tratta di un proprietà che la famiglia Albano possiede dal 1700 e dove vengono sfornati ogni vino e prodotti agricoli. Ma non si tratta soltanto di un “luogo di lavoro”: la tenuta vede al suo interno tanto altro.

Parliamo di un vero e proprio paradiso terrestre, dove con incredibile equilibrio ed armonia si alternano zone verdi, fatte di vigneti e uliveti, piscine e centri benessere, ma anche hotel, ristoranti e residenze dalla suggestiva architettura storica.

Per questo motivo, Jasmine può tranquillamente soggiornare nella Tenuta di papà Albano con tutte le comodità possibili ed immaginabili: sono numerosi, infatti, gli scatti presenti sui suoi profili social che la ritraggono in piscina o in spa, ma anche semplicemente immersa nella natura.