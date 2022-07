Terribile incidente coi fuochi d’artificio costa la vita a due persone: le immagini shock – VIDEO

In occasione di uno spettacolo pirotecnico sono decedute due persone: un bimbo di soli 7 anni e sua sorella di 24. L’episodio è avvenuto in Francia, a Cholet. I fuochi d’artificio erano stati sparati per festeggiare la Festa nazionale francese del 14 luglio. Una tragedia che ha scioccato un intero Paese.

Una tragedia assurda è avvenuta nella Francia occidentale, e precisamente nel comune di Cholet. Un bambino di 7 anni e sua sorella di 24 hanno perso la vita in un gravissimo incidente avvenuto durante gli spari dei fuochi pirotecnici in occasione della Festa nazionale francese del 14 luglio.

Una normale serata di festa e di divertimento, dunque, si è trasformata in una tragedia enorme. Oltre alla morte dei due fratelli, sono altre 7 le persone ferite. Tra queste, un uomo di 30 anni è stato ricoverato d’urgenza e versa in gravissime condizioni. Anche i genitori delle due vittime sono rimasti ferite nell’incidente. Si salveranno, ma – come ovvio che sia – sono scioccati per quanto accaduto ai loro figli.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 della serata del 14 luglio nella zona limitrofa allo stadio della cittadina francese. La zona era stata adibita per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico. I ragazzi deceduti e le altre persone rimaste feriti erano posizionate a una cinquantina di metri dal luogo nel quale venivano sparati i ‘botti’.

Fratello e sorella perdono la vita durante uno spettacolo pirotecnico: immane tragedia in Francia

La polizia di Cholet e il Dipartimento di sicurezza del Maine et Loire hanno aperto un’inchiesta per quanto accaduto nella serata del 14 luglio. Il sindaco di Cholet, Gilles Bourdouleix, ha dichiarato che i membri della sicurezza presenti sul posto avevano consigliato ai presenti di allontanarsi dalla zona nel quale è avvenuto il terribile incidente. In una nota ha anche dichiarato: “È una terribile tragedia”.

Ma cosa è stato a causare l’incidente? Una fra le tante ipotesi al vaglio degli inquirenti informa come uno dei razzi sparati possa essere rimbalzato a terra inesploso. In seguito esso avrebbe assunto una strana traiettoria che ha colpito la folla presente, esplodendo sopra essa.

Poco dopo il terribile incidente, sono iniziate a circolare le tremende immagini da parte dei testimoni presenti alla festa nazionale francese a Cholet. Nelle immagini si vedono tantissime persone scappare e urlare in preda alla paura per la traiettoria errata assunta dai fuochi d’artificio. L’inchiesta aperta dalla polizia della cittadina situata nella Francia occidentale è di omicidio colposo.

Queste le parole di un testimone: “Ero a 5 o 6 metri dall’esplosione con le mie due figlie di 8 e 13 anni, le scintille mi sono venute addosso e ho sentito il calore dell’esplosione. Per fortuna nel posto dove ero io, erano presenti degli ostacoli che hanno funzionato come una specie di scudo per le mie figlie”.

Ecco – in un video di un presente allo spettacolo pirotecnico – le terribili immagini dell’incidente: