Il caro carburante ci salverà tutti: i vantaggi di cui nessuno parla

Tutti si disperano per il vertiginoso aumento del costo della benzina ma nessuno vi ha mai detto che il caro carburante potrebbe essere l’ancora di salvezza del nostro Pianeta.

I due euro al litro sono stati oramai ampiamente superati e un pieno per una macchina di media cilindrata ha valicato i temutissimi 100 euro: fare benzina oggi pare esser un vero e proprio salasso.

Se però il caro carburante ci appare istintivamente come una condanna, una spada di Damocle sul nostro budget domestico, è altrettanto vero che la cosa potrebbe rappresentare un’opportunità. Al costo di un sacrificio personale potremmo infatti ottenere un plus per la collettività, anzi, una vera e propria salvezza per il Pianeta.

Vi state chiedendo come tutto ciò sia possibile? Come sia anche solo ipotizzabile che il caro carburante abbia die alti positivi? Be’, stiamo per scoprirlo insieme.

Ecco come il caro carburante salverà il Pianeta (e dunque anche tutti noi)

I governi, soprattutto quelli occidentali, dal canto loro, stanno tagliando le imposte su gas, petrolio e derivati al fine di ridurre il prezzo per il consumatore finale. Ma siamo sicuri sia una buona cosa e, soprattutto, una mossa a nostro vantaggio?

Non tutti riflettiamo infatti su un dettaglio di non trascurabile importanza. I vari stati dovrebbero cercare di agevolare la transizioni verso fondi di energia rinnovabili e più pulite.

L’obbiettivo comune è infatti mantenere fede agli accordi di Parigi sul clima e contenere entro 1,5°C l’aumento della temperatura rispetto all’era preindustriale.

L’utilizzo di combustibili fossili non dovrebbe dunque esser agevolato bensì si dovrebbe cercare di superarlo.

Che dunque i recenti rincari siano in realtà un’opportunità?

Arginare la crescita delle aziende del settore energetico tradizionale è il primo passo e può esser attuato attraverso una tassazione mirata. Qualunque profitto che superi quello necessario a remunerare lavoratori e azionisti andrebbe tassato pesantemente così che gli Stati possano avere fondi extra per fornire rimborsi ai cittadini per ilc aro carburante e, al contempo, aiutare le energie alternative ad esser proposte a un prezzo competitivo che invogli a cittadini al cambiamento.

La recente impennata dei prezzi del carburate, pur essendo un salasso per le tasche dei consumatori, potrebbe dunque rappresentare un’occasione da non sprecare per accelerare la transizione energetica.

Forse è giunto il momento di vedere veramente il bicchiere mezzo pieno, anche se, a onor del vero, ancora un po’ troppo dispendioso.