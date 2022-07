Era gelosa della ex del fidanzato, così le ha bruciato la palestra: rischia 12 anni di carcere

Una storia di tradimenti e gelosia che si è consumata con una vendetta davvero diabolica: l’ex e la nuova compagna hanno dato fuoco alla palestra della donna, per ben due volte.

Per questo gesto follo, dettato solo dalla pura gelosia, la coppia ora rischia fino a 12 anni di carcere. Hanno provato per ben due volte a incendiare la palestra della vittima.

Una storia abbastanza singolare è quella che riguarda questa coppia. Lui, l’ex lasciato, e lei, la nuova compagna, hanno deciso di dar fuoco alla palestra dell’ex di lui per bene due volte. Ma come mai? Il primo non accettava la fine della relazione, mentre la seconda era da anni in rivalità con colei che aveva rubato il cuore del compagno al punto da spingerlo a tale gesto.

Ci troviamo a Buccinasco, in provincia di Milano, e i protagonisti di questa vicenda sono Chiara Graglia e Gianluca Cinturando, una coppia di sessantenni: lui 67 di professione dentista e lei 64, pensionata. Nel processo con rito abbreviato per i due roghi, rischiano 12 anni di carcere.

Buccinasco: incendiano la palestra dell’ex di lui e rischiano 12 anni di carcere

Hanno tentato ben due volte: in maggio e giugno del 202q, di incendiare la palestra del complesso a Buccinasco della ex di. lui: una palestra, la Fit Boutique, che si trova al piano terra del complesso e il centro pilates che si trova al piano superiore. Ma come mai hanno compiuto questo gesto folle?

Alla base della follia ci sarebbero due “moventi”, la gelosia del primo che non accettava il fatto di esser stato lasciato e la rivalità della seconda che vedeva la donna come una rivale da anni. La coppia, entrambi incensurati, è finita così dietro le sbarre dopo le indagini che hanno ricostruito i fatti.

Il 28 maggio 2021 i due hanno spennellato con una sostanza bianca l’obiettivo della telecamera di sorveglianza per poi cospargere di benzina i tubi di metano. In quel caso i Vigili del Fuoco riuscirono ad evitare il peggio. Non contenti però hanno deciso di riprovarci dopo solo un mese dopo, il 27 giugno, e così hanno attaccato il centro pilates al piano superiore, ma la miccia, “un lungo filo di cotone rosso” non ha preso fuoco anche per il troppo silicone usato per sigillare la porta. Per questo il secondo incendio non è mai avvenuto e i due hanno tentato di depistare le indagini dichiarando che era stata sicuramente la titolare del centro.

La sentenza del suo, Livio Cristofaro, decreterà se i due sconteranno al pena di 12 anni in carcere: è attesa l’udienza che si terra il prossimo 21 luglio.