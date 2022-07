Sai quanto puoi guadagnare su OnlyFans? Le cifre mostruose svelate dalla regina

Chi ormai non ha sentito parlare almeno una volta del sito Onlyfans? Ma sapete quanto si riesce a guadagnare?

OnlyFans è un sito web in rapida crescita dove i content creators possono condividere contenuti con gli abbonati che pagano per guardarli.

I migliori creatori di OnlyFans possono guadagnare delle cifre esorbitanti, arrivando addirittura ad un compenso di 10 mila euro al mese. Ma quanto guadagna in media un content creator che decide di condividere il proprio contenuto su Onlyfans? Continuate a leggere per scoprirlo.

Quanto si guadagna su Onlyfans?

La domanda a questo punto sorge spontanea. Quanto si può guadagnare su OnlyFans? I creatori di contenuti con un piccolo seguito combinato sui social media (con una media di circa 5 mila followers) potrebbero guadagnare tra i 700 e i 4 mila euro al mese.

Questa cifra si basa su un numero di abbonamenti compreso tra l’1% e il 5% dei vostri follower e su una quota di abbonamento mensile di 14 euro euro mensili. Sono escluse le entrate derivanti da mance, messaggi pay per view e vendite aggiuntive. Se vi sembra incredibile, non vi rimane altro che iscrivervi sulla piattaforma per scoprirlo. L’avvio di un account OnlyFans senza follower su piattaforme di social media più tradizionali come Instagram può rendere inizialmente più difficile la crescita delle entrate. In sostanza, si parte da zero. Per ottenere più abbonati su OnlyFans dovreste concentrarvi sulla crescita del vostro seguito su altri siti di social media e poi incoraggiare i vostri seguaci a iscriversi al vostro profilo OnlyFans.

Reddit è un ottimo modo per promuovere il vostro account OnlyFans. Esistono degli account specifici in cui è possibile pubblicare contenuti per adulti, senza ovviamente rischiare che il vostro profilo venga cancellato. Su Instagram è possibile pubblicare brevi video, foto magari abbastanza osè o creare un video di anteprima utilizzando le storie di Instagram. Twitter invece è probabilmente uno dei migliori siti di social media da utilizzare per guadagnare con OnlyFans. Potete usare gli hashtag che il vostro pubblico potrebbe usare per trovare i content creators, trovare facilmente gli influencer con cui collaborare e rispondere alle discussioni di OnlyFans per aumentare la vostra visibilità.

Ma come vengono pagati i proprietari di questi account? Bè, con OnlyFans, i venditori possono creare il proprio account e ricevere il pagamento direttamente dall’azienda nella pagina del proprio profilo su OnlyFans. L’integrazione di abbonamento e pagamento assicura che l’intero compito di vendere contenuti per adulti agli acquirenti sia facile e trasparente.