Lo vedete in tv tutti i giorni ma non sapete che è il fratello di Maria de Filippi

Maria De Filippi è sicuramente la regina indiscussa della televisione, ma tutti ig giorni con lei c’è anche suo fratello: lo avevate riconosciuto?

La conduttrice dà sempre amore e spazio alla sua famiglia e, tra le persone che lavorano con Eli c’è anche il fratello di Maria De Filippi. Scopriamo chi è.

E’ Maria De Filippi la regina della televisione italiana. Sono più di 20 anni che la conduttrice televisiva di successo, come trasmissioni quali “Uomini e Donne” e “Amici”, domina Mediaset e in particolare Canale Cinque. Del suo successo però ne beneficiano anche tutte le persone che sono attorno a lei, a partire dal figlio che è direttore della piattaforma Witty Tv.

Non solo il figlio, con Maria De Filippi lavorano anche altre membri della famiglia. Della vita privata della conduttrice infatti sappiamo pochissimo. Sicuramente il suo matrimonio con Maurizio Costanzo è cosa nota, ma ci sono anche altre persone della sua famiglia che “gravitano” attorno a lei e di cui sappiamo ben poco.

Maria De Filippi lavora con il fratello: lo sapevate?

Ad esempio, sapevate che il fratello della De Filippi lavora con lei? Scopriamo qualcosa in più sulla conduttrice più amata di sempre.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono sposati nel 1995, la coppia ha avuto un figlio adottivo, Gabriele, che oggi lavora in televisione con la mamma, ma dietro le quinte. La nota conduttrice però ha anche un fratello maggiore che lavora in televisione. Di 7 anni più grande della sorella e che ha con lei un rapporto molto stretto. La conduttrice ha passato la sua infanzia a Mornico Losana insieme ai genitori, che possedevano un vigneto, e al fratello: Giuseppe De Filippi.

Anche se Maria De Filippi parla raramente della sua vita privata, in un’intervista passata, aveva raccontato un aneddoto legato proprio a questo fratello. La presentatrice ha infatti detto di essere molto legata a lui e di averlo come un esempio perché più diligente di lei a scuola: “Tra noi ci sono 7 anni di differenza. Per me, era un mito. La sua stanza era il paradiso. Per me entrare in camera sua quando c’era lui era un sogno. Continuavo a bussare. Lui mi diceva di non entrare, io l’ho fatto e mi ha sparato. Volevo fregargli i maglioni, volevo stare dove c’era lui. Io lo spiavo anche da un vetro. E lui fece mettere il compensato”, disse al Corriere della Sera. Ovviamente erano palline. Ha avuto la rivincita infatti oggi Giuseppe è è l’amministratore delegato della Fascino, la società della nota conduttrice.