Sai perché i peli pubici sono ricci? Un motivo c’è ed è molto importante

Forse ve lo siete già domandati, ma sapete esattamente perché i vostri peli pubici sono ricci? Continuate a leggere per scoprirlo.

I peli pubici sono una delle poche cose in comune che hanno sia le donne che gli uomini.

Non solo, stranamente tutti i peli pubici sembrano essere ricci o perlomeno crespi. Ma vi siete mai chiesti il motivo? Scopriamolo insieme.

Peli pubici ricci: la caratteristica che ci accomuna

Come per ogni altra cosa del nostro corpo, anche per i peli pubici c’è una ragione che ne spiega l’aspetto e la sensazione.

Alcuni esperti sostengono che ciò sia dovuto alla forma del follicolo: più è piatto, più i peli sono ricci. Tuttavia, sono due le ragioni principali per cui i peli pubici hanno una consistenza e una forma così particolare. Sapete qual è? Ovvio! Questa caratteristica significativa serve per proteggere la nostra area privata e trattenere i feromoni. Proprio così. Ma vediamo nel dettaglio a cosa sono adibiti.

Come sicuramente saprete, i peli pubici sono grossolani, spessi e possono diventare più lunghi del resto dei peli del corpo. La loro funzione principale è quella di proteggere questa zona sensibile da eventuali danni. Per esempio, i peli possono evitare l’attrito durante i rapporti sessuali e proteggono anche la pelle dallo sviluppo di lesioni e di potenziali infezioni sessuali trasmissibili. Ma attenzione, vi ricordiamo che anche se volete far crescere i peli della vostra area privata, questo non significa che potete rinunciare all’uso del preservativo.

I peli pubici servono anche a trattenere l’odore poco gradevole dell’area interessata, anche se si tratta ovviamente di un odore molto naturale, che proviene dalla nostra parte più intima del corpo. Ma non solo. Sapevate che storicamente i peli venivano utilizzati per trattenere i feromoni? Avete presente cosa sono? In poche parole, i feromoni sono sostanze chimiche prodotte dal corpo che aumentano il livello di attrazione sessuale tra due persone. All’epoca si andava in giro con pochi o nessun indumento sul corpo e quindi queste sostanze chimiche venivano raccolte dai peli pubici.

Al giorno d’oggi, la necessità di una tale protezione pelosa è inutile, dato che indossiamo ogni giorno i nostri vestiti. Da allora anche il cervello umano si è evoluto e le nostre capacità olfattive sono diminuite, per cui l’effetto dei feromoni è meno evidente. Nell’era moderna, molti scelgono di tagliare o rasare completamente i peli pubici. Ma ricordate che la decisione di tenere pulito, peloso o curato il proprio corpo deve essere sempre una decisione personale che si prende solo per se stessi e per nessun altro.