Rania di Giordania, svelata la dieta a cui deve il suo fisico mozzafiato

Come fa la meravigliosa Rania di Giordania ad essere sempre così in forma? Tutto merito di questa dieta miracolosa che segue ormai da tempo

Probabilmente è una delle poche certezze sulla terra: la sovrana Rania di Giordania è probabilmente la donna più carismatica ed affascinante sulla faccia della terra. La sua infinita classe, infatti, non passa mai inosservata ed è il motivo per cui è forse la reale che più desta interesse in assoluto. È stato però svelato un particolare della sua vita molto importante…

Rania è diventata sovrana di Giordania nel 1999, quando suo marito, il re Abdallah II è salito ufficialmente al trono. Tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine: si sono conosciuti nel 1993 ad una cerimonia e, solo dopo pochi mesi, si sono fidanzati e sposati.

La coppia non trascura mai la famiglia nonostante i mille impegni ed obblighi regali: sono, infatti, genitori di 4 splendidi figli. Il primo è stato Hussein, nato nel 1994, la seconda Iman, del 1996, poi Salma e Hashem, rispettivamente classe 2000 e 2005.

Rania di Giordania, svelata la dieta con cui si mantiene sempre così in forma

Qual è dunque il segreto di “eterna giovinezza” della sovrana di Giordania? Con tutta onestà, nonostante sia forse meno “in voga” di altre donne reali quali Kate Middleton o Meghan Markle, rimane comunque la più seducente tra tutte. Molto, però, è merito della sua dieta miracolosa, di cui vi parliamo scorrendo in basso…

È stato il sito Express a rivelare nel dettaglio il criterio del regime alimentare di Rania di Giordania. Secondo le sue dichiarazioni, si tratterebbe della cosiddetta dieta GI, acronimo di Glycemic Index Diet.

Qual è la particolarità di questa dieta? Come si può anche dedurre dal nome, si differenzia dagli altri piani alimentari in quanto classifica tutti gli alimenti in base al loro indice glicemico. Fondamentalmente, in base a quanto zucchero porterebbero nel sangue dopo averne assunta una porzione.

Nel dettaglio, la regina sarebbe munita di uno schedario che classifica gli alimenti con un valore da 1 a 100 in base a quanto la glicemia aumenterebbe dopo la loro assunzione. Gli alimenti con un valore alto sono quelli da 70 in su, da 56 a 69 si parla di un valore moderato, basso a meno di 55.