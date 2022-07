Scandalo su un gruppo in onore di Lady D: “Per l’amore di Dio, non fatelo”

Un gruppo Facebook commemorativo sulla Principessa Diana ha un serio problema con i post sull'”amore per se stessi”. Uno dei membri, irritato, è arrivato a supplicare i 61.000 iscritti di smettere di condividere i loro momenti intimi con il resto dei partecipanti.

Quale ragione sociologica spinga un gruppo commemorativo a prendere una deriva decisamente poco consona allo scopo della community resta un mistero. Fatto sta che molti membri, facenti parte di un gruppo Facebook sulla Principessa Diana, sono stati avvertiti di smettere di degradare la sua memoria, annunciando quando si masturbano.

Come riportato dal ‘Daily Star’, il severo avvertimento finale è stato pubblicato in un post – diventato ora virale – nel gruppo commemorativo “Princess Diana – Keep Her Memory Alive (NON SONO AMMESSI TROLL)”. Rivolgendosi ai 61.000 partecipanti del gruppo, uno dei membri ha implorato le persone di smettere di condividere i loro momenti intimi con il resto dei partecipanti. Tuttavia, poco dopo sono arrivati una raffica di post piccanti, da parte di persone che annunciavano che si sarebbero masturbate da lì a poco.

Ma non solo. Questa “informazioni di servizio” finora non sembra aver avuto l’effetto desiderato, incoraggiando solo ancora più post sulla stessa linea. E’ stato necessario quindi pubblicare l’ultimo avvertimento sulla pagina: “Per favore, per AMORE DI DIO, NON annunciate al gruppo quando vi masturbate”. L’utente ha citato questo, infatti, come un “problema ricorrente” e ha criticato i membri che hanno fatto sapere al resto del gruppo, più e più volte, le loro intenzioni sessuali, rivolgendosi a loro come persone sottosviluppate.

L’amore per sé stessi oltre il decoro e la decenza

Come riportato sempre dal ‘Daily Star’, nello stesso post si legge ancora che: “Nessuno rimarrà impressionato e vi darà un cinque (soprattutto considerando dove è stata quella mano). Non voglio aggiungere questo divieto, dal momento che sarebbe imbarazzante per i nuovi membri vedere che abbiamo un problema di questo tipo, ma d’ora in poi verrà applicato come regola”.

Il gruppo è rivolto a persone che desiderano rendere omaggio o condividere bei ricordi della “Principessa del popolo”. Ma l’avvertimento sembra essere caduto nel vuoto, con un numero crescente di post sull’autogratificazione. Un utente, davvero irrispettoso e disgustoso, ha fatto riferimento a Lady D, dicendo: “Ha delle belle foto. Ottimo antistress dopo una lunga giornata di lavoro”.

Insomma, il gruppo purtroppo ha preso una brutta piega, o forse sarebbe meglio dire una inquietante deriva degenerativa. Un altro partecipante, infatti, ha messo in discussione il buon gusto, il garbo e l’integrità morale dei membri scrivendo: “Non pensavo che l’umanità potesse scendere così in basso discutendo di masturbazione su una pagina commemorativa. Ma voi ci siete riusciti”.

Un terzo membro, presumibilmente nuovo, ha chiesto – e non è chiaro se seriamente o meno – : “È questo il posto dove le persone vengono a scopare?”. In risposta alla sua domanda, un altro aveva recentemente pubblicato: “Senti una f*** piccante in arrivo” con un’emoji di fuoco, il simbolo universale dell’amor cortese nell’evoluto e sviluppato 2022. Con buona pace di chi cerca di rendere il mondo un posto meno squallido, fallendo al momento.