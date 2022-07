Benedetta Parodi in total white umilia la sorella Cristina: il vedo non vedo è da brividi

Benedetta e Cristina Parodi sono inseparabili, ma quando sono insieme, la competizione non si fa attendere: stavolta, la vincitrice è palese

Benedetta Parodi è oggettivamente la vera ed indiscussa protagonista della cucina italiana. Le sue ricette, infatti, sono conosciute e replicate in ogni angolo del territorio, essendo sempre super veloci e di facile comprensione. La vita ai fornelli, però, non è l’unica passione della donna, su di lei c’è davvero molto di più da sapere…

Zia Bene, come si fa chiamare su Instagram, è anche una donna dai sani valori e dai principi saldi, che ben si assicura di trasmettere alla sua grande e meravigliosa famiglia. Nel 1999, infatti, sposò il telecronista Fabio Caressa e, dal giorno del sì, è sempre stato amore.

La loro sintonia e complicità è stata ancor di più rafforzata dall’arrivo di 3 incredibili figli a cui i genitori sono davvero molto legati. Matilde, nata 2002, Eleonora, nata nel 2004, e Diego, nato nel 2009 (leggi qui un episodio che l’ha coinvolto di recente) . Benedetta è una mamma molto rigida, ma anche estremamente comprensiva… ma la si ama anche per questo!

Benedetta Parodi fa faville: ecco come ha oscurato del tutto sua sorella Cristina

La nostra cuoca non è l’unica “Parodi famosa” in famiglia. Molto conosciuta è anche sua sorella Cristina, che a sua volta ha trovato la sua strada in televisione come conduttrice, giornalista e scrittrice. Le sorelle sono molto unite, tant’è che, come in questa immagine che vi mostriamo, si fanno spesso pizzicare insieme…

È proprio Benedetta a rendere noto questo scatto con la sua super sorella: un quadretto che ben lascia trasparire tutta la complicità tra le due, oltre che la totale assenza di invidia o gelosia, come spesso accade in famiglia.

Ma tra loro no, nonostante siano, il giorno e la notte, caratteristica ben espressa dal contrasto di outfit: Cristina, infatti, indossa una mise total black, mentre Benedetta ha deciso di orientarsi sul bianco.

Ed è proprio qui che i followers, che ne sanno una più del diavolo, hanno iniziato a far commenti: Bendetta è davvero incredibile, super in forma e vederla con quel tailleur bianco effetto vedo non vedo è un’immagine che non ha prezzo.

In molti hanno iniziato a far complimenti alla cuoca più amata della TV, tuttavia, i più audaci hanno iniziato a far paragoni e confronti tra le due. Sicuramente un qualcosa a cui loro sono super abituate sin da bambine. Tuttavia, quando un amore è forte, davvero nulla può scalfirlo!