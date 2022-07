Meghan Markle promette battaglia con un anello che è una vera e propria dichiarazione politica

Meghan Markle si dichiara con un anello che nasconde un significato molto profondo. Scopriamo insieme i dettagli.

Meghan Markle è ormai nota per la sua lotta a favore dei diritti delle donne, sostenendo ormai da anni, campagne benefiche per l’istruzione femminile e l’uguaglianza di genere.

La duchessa di Sussex, che abita in pianta a stabile a Los Angeles insieme al marito, il Principe Harry, cerca in qualche modo di riflettere il suo impegno sociale nei suoi look. Stavolta ha deciso di farlo con dei gioielli, in particolar modo con un anello.

Meghan Markle, è l’anello a far la differenza

Nessuno mette in dubbio l’mpegno di Meghan Markle verso i diritti femminili. Ma lei è andata oltre rispetto ad altre sostenitrici, costruendo il suo look intorno alle sue cause sociali.

Infatti, poco tempo fa, la mamma di Archie e Lilibeth, che ha da poco compiuto un anno, è stata avvistata con un anello di diamanti firmato Shiffon, che nasconde però un significato profondo. Il prezioso è soprannominato Tennis Pinky Ring 1972 e il design in questione onora il cinquantesimo anniversario del Titolo IX. Si tratta della legislazione che quattro decenni fa ha concesso alle donne l’opportunità di praticare sport nelle scuole e nei college. L’ultimo design del marchio si rifà al suo bracciale Tennis, dalla forma a spirale. Quest’ultima permette di vedere gli intricati pavé di diamanti da tutte le angolazioni.

In linea con l’etica del brand, il 19,72% del ricavato sarà devoluto al fondo Women in Sports Investment di Shiffon. Questo brand sostiene in particolar modo le aziende finanziate da donne nel settore dello sport, della salute e del benessere. Shilpa Yarlagadda, con sede a New York, che ha fondato il marchio di alta gioielleria dalla sua stanza del dormitorio di Harvard, nel tentativo di colmare il divario di genere, in particolare nell’imprenditoria, ha condiviso alcune parole sulla Markle: “Quando Meghan ha indossato il nostro anello è stato un momento straordinario. Sono sempre stata super ispirata da lei”.

La Markle ha indossato gli anelli di diamanti del marchio in occasione degli Invictus Games in aprile e delle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta il mese scorso, quando lei e Harry sono arrivati in aereo dalla California. È stata la loro prima visita ufficiale nel Regno Unito da quando sono partiti per gli Stati Uniti nel marzo 2020, e sono stati raggiunti dai loro figli. Attraverso l’organizzazione benefica di Shiffon, The Startup Girl Foundation, l’azienda dona metà dei suoi profitti alle imprenditrici.