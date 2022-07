Arisa, la confessione sull’infanzia fa tremare le vene e i polsi: “Mi toglieva tutto”

Arisa è il personaggio del momento: amata e sostenuta da tutti, in un’intervista ha svelato alcuni retroscena inediti sulla sua infanzia

Arisa è la personalità più in voga del momento. La cantante, che ha sempre coinvolto tutti con la sua voce da usignolo, ha trovato la vera fama entrando a piccoli passi nel mondo dello spettacolo. In molti dunque si sono incuriositi di conoscere la sua storia ed è proprio lei a svelare alcuni dettagli inediti sulla sua infanzia…

La vera e propria fama è arrivata grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove ha assunto per la penultima edizione del talent, il ruolo di professoressa di canto. Iconici i suoi ironici battibecchi con il prof Rudy Zerbi e gli sketch con la mitica Lorella Cuccarini.

Dopodiché ha iniziato a muovere anche i primi passi nel mondo della danza grazie al format Ballando con le Stelle. La cantante, in coppia con Vito Coppola (con cui iniziò anche una breve storia d’amore) ha dimostrato davvero grande talento e ha portato a casa l’ambitissima coppa del primo posto.

Arisa, ecco cosa ha raccontato sulla sua infanzia

Dopo aver lontanamente ipotizzato un suo avvicinamento al mondo dell’hard, voce alimentata anche da alcuni scatti in compagnia di Rocco Siffredi, la cantante ci ha tenuto a chiarire la sua posizione in merito, smentendo il tutto. Ne ha però approfittato per raccontare alcuni importanti retroscena sulla sua infanzia…

A riportare le sue dichiarazioni è Notizie.it: intanto, la ragazza ha rivelato di essere cresciuta in un piccolo paesino in Basilicata e questo ha davvero molto influito sulla sua crescita, che non è propriamente andata di pari passo al suo “stile di vita”.

I”l mio corpo è cresciuto di colpo. Lo sviluppo a nove anni: le forme, il seno, l’altezza. I miei genitori non mi facevano uscire di casa”. Una donna, insomma, già formata in tenera età, dunque preoccupazione costante dei suoi genitori: “erano terrorizzati, mi vedevano come qualcosa di incontrollabile. Anche perché io ero esuberante, molto aperta”.

I suoi genitori, dunque, seppur a fin di bene, avevano paura che qualcuno potesse far del male alla loro bambina e le hanno negato sin da subito molte esperienze: “Mi hanno protetta molto, ma il loro amore mi toglieva le cose che, a quell’età, era normale facessi. Ancora adesso per certi aspetti sono infantile, non sono una navigata”.

Arisa ha, infine, raccontato delle esperienze per lei significative, simbolo della mentalità che aveva in passato la sua famiglia: “Mio padre mi ha visto il collo, uno shock: -Rosalba, cos’hai fatto?- . La prima sigaretta invece a nove anni. Ho subito voluto dirglielo per fargli capire che non ero quella che lui pensava. Nel mentre mia madre girava per la casa urlando: -Stai zitta, stai zitta!-. Da noi si litigava tutti i giorni a causa mia”.