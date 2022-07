Due terribili drammi familiari nel giro di poche ore: muore una madre di 34 anni, un’altra si getta dal balcone

A Bari una donna ha perso la vita precipitando dalle scale di casa con in braccio sua figlia. In provincia di Brindisi, invece, si è registrato un altro terribile episodio. Fortunatamente tutte le persone coinvolte in questo secondo fatto si sono salvate e non sarebbero in pericolo di vita. Ecco tutti i dettagli su queste due terribili notizie!

In Puglia nelle ultime ore si sono registrati due episodi che hanno scosso alcune località. Partiamo dal primo fatto. A Palese, un quartiere situato alla periferia di Bari, una mamma di 34 anni ha perso la vita precipitando dalle scale a chiocciola di casa sua con in braccio la propria figlia di soli 24 giorni. Incredibilmente la neonata si è salvata ed è al momento ricoverato in buone condizioni di salute presso il reparto di Neonatologia al Policlinico di Bari.

La donna sarebbe inciampata in uno dei gradini della scala a chiocciola di casa sua, sbattendo violentemente la testa al suolo. L’autopsia dovrà far luce se la donna sia caduta accidentalmente o se abbia avuto un malore pochi attimi prima. L’episodio è avvenuto questa notte intorno alle 3.30. La piccola si è salvata, mentre la mamma è morta in ambulanza dopo essere stata soccorsa dai sanitari. Troppo gravi le ferite riportate alla testa in seguito alla caduta e all’impatto al suolo.

Due tristi notizie giungono dalla Puglia: ecco cosa è successo

L’altro terribile dramma familiare arriva sempre dalla Puglia, e precisamente da Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Fortunatamente, in questo caso, la mamma e il bimbo coinvolti non sarebbero incredibilmente in serio pericolo di vita. Ma cosa è accaduto? Intorno alle 8 di questa mattina una donna aveva messo in un bicchiere – posizionato sul tavolo – un mix di detersivi. Il motivo? Avrebbe dovuto ricevere la visita di alcuni assistenti sociali e con i detersivi voleva minacciare di ingerirli nel caso in cui le avessero sottratto suo figlio di 6 anni.

Ma il bicchiere è stato preso dal piccolo, il quale pensava fosse una bevanda preparata dalla mamma per lui. Il bimbo ha ingerito i detersivi e la mamma – in preda alla paura – si è buttata dal balcone! Il piccolo ha subito fortunatamente solo alcune ustioni alla bocca. La donna, invece, nonostante l’assurdo volo dal balcone, si sarebbe incredibilmente salvata. Un vero e proprio miracolo, dal momento che il volo è avvenuto dal terzo piano di un’abitazione di Francavilla Fontana.

La mamma – una donna di 41 anni – e suo figlio sono stati tempestivamente soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale Perrino situato a Brindisi. Come anticipato, non sarebbero a rischio. Come ovvio che sia, i medici dell’ospedale hanno ricoverato madre e figlio, i quali sono monitorati con attenzione in queste ore.