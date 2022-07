Harry e Meghan genitori terrorizzati: una sindrome potrebbe uccidere la piccola Lilibet

Harry e Meghan non si danno pace, soprattutto con la sindrome legata alla loro secondogenita, la piccola Lilibet.

I Duchi di Sussex stanno vivendo un momento molto drammatico che riguarda la loro figlia Lilibet, nata nel 2021.

La piccola di casa infatti ha compiuto un anno il 4 giugno e al momento risiede con i genitori a Los Angeles, dove insieme al fratellino Archie si sono trasferiti due anni fa. Nonostante la lontananza dalla madrepatria, la coppia reale è spesso protagonista della cronaca rosa, che ancora non si è stancata di loro. Siamo perciò abituati a sentir parlare di Harry e Meghan, sin da quando hanno cominciato la loro relazione, fino al loro matrimonio nel 2018. Per non parlare del loro trasferimento in America, rinunciando a tutte le cariche istituzionali, una notizia che scosso certamente non solo i sudditi ma anche Buckingham Palace.

Harry e Meghan, la sindrome di Lilibet che li tormenta

In questi giorni c’è una notizia particolare che sta di nuovo mettendo sotto i riflettori la copia reale e riguarderebbe proprio la piccola della famiglia, Lilibeth.

Infatti i due genitori sono davvero spaventati per la sindrome che riguarda la loro secondogenita. Una rivelazione che ha lasciato tutti particolarmente preoccupati per la figlia dei Duchi di Sussex. Ma di cosa si tratta esattamente? Alcune fonti vicine alla coppia hanno raccontato che entrambi i genitori della bambina sono estremamente apprensivi soprattutto in questo periodo della vita della piccola. Sembra che i duchi stiano vivendo un periodo di terrore ma non è la prima volta che temono per la vita dei loro figli. Le notizie che sono trapelate da persone vicine a Harry e Meghan parlano di una paura incontrollabile e inarrestabile. In questo periodo della loro vita vegliano costantemente sulla bambina per paura che possa morire nella sua culla.

Qualcuno potrebbe dire che sono genitori esagerati, ma a volte si tratta di un fattore incontrollabile, soprattutto sembra che Meghan sia la più apprensiva e che passi le giornate intere a sorvegliare entrambi i figli, ma in questo particolare momento la sua preoccupazione riguarda Lilibet. La Duchessa è terrorizzata dal fatto che la piccola non si svegli più ogni volta che la mette a dormire. Questa paura che affligge Meghan in particolare ha un nome: si chiama SIDS, sindrome della morte improvvisa del lattante. Anche se sembra qualcosa che non accadrà mai al proprio figlio, è una realtà fin troppo frequente.

Basti pensare che nei Paesi industrializzati questa sindrome accade in un caso ogni duemila bambini nati vivi. Questo significa circa 300 bambini all’anno. Un dato agghiacciante, soprattutto se si considera che ad oggi non sono ancora stati identificati dei veri e propri motivi che ne determinino le cause, ma si possono solo mettere in atto alcune precauzioni. Si stima che questo sia di gran lunga uno dei più grandi terrori dei genitori, una sindrome spaventosa che mette i bambini in uno stato di ansia soprattutto per i primi mesi di vita: c’è chi riesce a gestirla meglio e chi invece perde completamente la testa vivendo attaccato ai propri figli per paura che possa accadere.