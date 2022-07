Il petrolio crolla ma la benzina no, come è possibile? 5 motivi che nessuno vi vuole svelare

Perché il prezzo del petrolio è sempre più basso ma quello della benzina invece rimane a livelli mai visti prima? Dei motivi ci sono ma nessuno vuole dirveli.

Nel corso delle ultime settimane le quotazioni del petrolio hanno subito una brusca flessione. Ma perché allora il prezzo della benzina non è sceso di conseguenza?

Wall Street Italia propone a tal proposito un raffronto a dir poco esemplificativo. Il stio spiega come ad oggi, per la precisione il 13 luglio 2022, la benzina costi mediamente 2,018 euro, con il brent a quota 100 dollari al barile. Tornando però indietro nel tempo, per la precisone al 2008, notiamo come le quotazioni del brent avessero raggiunto il record in assoluto a 147,5 dollari al barile, ma in quel periodo la benzina costava 1,38 euro al litro. Come è possibile?

A quanto pare non tutto è riconducibile a una semplice speculazione. Dietro c’è qualche cosa di molto più complesso e oggi proviamo a comprenderlo meglio insieme.

5 motivi per cui il petrolio crolla, ma il prezzo della benzina no

Il costo della benzina e del diesel è determinato da diversi fattori. Son questi a incidere ben più del costo del petrolio.

In primo luogo bisogna tener conto che la benzina è il frutto di un lungo processo, il cui costo non cambia, anche di fronte a un calo del prezzo della materia prima. Su questo incide inoltre l’inflazione, che vi ricordiamo aver raggiunto in Italia il livello record dell’8% su base annua. Quanto incide la filiera produttiva sul costo finale della pompa di benzina? Circa il 20-25%, ben un quarto.

Occorre inoltre tener conto che, come qualsiasi altro prodotto, anche i carburanti, sono sensibili alle dinamiche di domanda/offerta di mercato. L’aumento della domanda post-lockdown è quindi andato pesantemente a cozzare con le conseguenze del conflitto in ucraina, primo fra tutti l’embargo posto dall’Ue al petrolio russo, facendo così lievitare i costi.

Poi naturalmente ci sono le tasse: sapevate che l’Italia è il Paese con le accise sul diesel più alte in Europa? Per fare un rapido conto: il prezzo netto del carburante privo di ogni tipologia di tassa si aggira intorno agli 1,017 euro mentre alla pompa la benzina la paghiamo 2,018 euro (circa il doppio!).

Ricordiamo poi che il petrolio viene pagato in dollari e la quasi parità raggiunta tra dollaro ed euro non gioca dunque assolutamente a nostro favore.

Solo lla fine arriva lei, la speculazione, che certo ha la sua parte di colpa. L’intero universo dei carburanti è in mano a società private che costituiscono veri e propri monopoli: ci sono Opec e Opec+, gruppi a cui appartengono tutti i produttori di petrolio che definiscono il prezzo del greggio, e poi Platts, agenzia privata che definisce il valore in dollari a cui una tonnellata di carburante può essere venduta dalle raffinerie.

Sommando tutto ciò si potrà ben capire come purtroppo il prezzo del petrolio non sia il miglior parametro per presagire una salita o discesa del prezzo della benzina: ben altri fattori fanno infatti la differenza.