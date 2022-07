Un virus ti svuota la carta di credito: vediamo come puoi difenderti dalla truffa

Bisogna fare molta attenzione a telefonate e messaggi. I metodi per svuotare la carta di credito con una truffa, sono davvero tantissimo: come fare per difendersi.

Devi fare molta attenzione e sapere delle cose fondamentali per evitare che un virus possa svuotarti la carta di credito in un attimo.

Il web si sa, sa essere davvero molto insidioso. Devi stare molto attento perché esiste un virus, un malware, che è capace di impossessarsi di dati sensibili della carta di credito. Dati che si trovano nella cache del browser e in un attimo rubare tutti i tuoi soldi: una vera e propria truffa all’epoca del web.

Un virus può rubare le tue carte di credito salvate: devi fare molto attenzione alla truffa!

E’ difficile debellare il furto di dati sensibili, tantissimi hacker sono in grado di mettere in circolo virus che innescano delle truffe. Possono rubare in un attimo i dati delle carte di credito per clonare ed effettuare acquisti a tua insaputa.

Se spesso usi la carta di credito per gli acquisti online, puoi salvarla nel browser di Google Chrome per rendere il tutto sempre più veloce e non doverla riprendere ogni qual volta devi effettuare un acquisto. Un’operazione che mette a disposizione i dati di pagamento in maniera veloce, ma che può essere davvero rischiosa. Vediamo perché.

Salvare i dati della carta di credito su Google Chrome, vuol dire anche salvarli nella cache di Chrome. Questa operazione ci permette di avere sempre a disposizione la nostra carta per gli acquisti online, ma i ricercatori ne evidenziano il pericolo. Il team Proofpoint Threat Insights ha fatto sapere come questo malware possa rubare i dati salvati nella memoria della cache, e come difenderci.

In pratica sul web circola Emotet, uno dei malware più diffusi di sempre, che riesce a rubare i dai sensibili della carta. Un virus capace di rubare le informazioni e introdurre nei dispositivi dei ransomware ovvero programmi che rendono inaccessibili i dati. Addirittura i criminali del web possono chiedere un riscatto da pagare con criptovalute.

Come puoi difenderti? Innanzitutto cerca di non salvare mai i dati della carta di credito, ma inseriscili ogni volta. Fai attenzione ai link sui quali clicchi perché questi malware Emotet si diffondono tramise mail e link allegati. Insomma non esiste ancora un antivirus, ma solo la massima prudenza dell’utente nel non salvare le carte di credito e prestare attenzione!