Ricordi le 10 lire con la spiga? Se le hai in casa stai per diventare ricco

Possiedi una moneta da 10 lire con la spiga? Allora potresti avere per le mani una piccola fortuna sotto forma della moneta più leggera che ci sia.

E’ una moneta che i più grandi tra noi avranno maneggiato più e più volte, quella da 10 lire ma che oggi vale molto di più.

Prodotte in Italma, una lega metallica utilizzata per gran parte delle monete della Lira, le monete dal 10 lire con la spiga pesano circa un grammo e mezzo per meno di 25 millimetri di diametro.

Furono coniate per la prima volta nel 1951. A caratterizzarle due spighe di grano divergenti (una verso l’alto, l’altra a destra) vicine al valore nominale rappresentato da un bel 10 leggermente sovraimpresso.

Sull’altro lato della moneta l’aratro, richiamo all’economia contadina tipica del dopoguerra, affiancato dalla scritta Repubblica italiana e dalla data di conio, oltre che da una lettera molto speciale, la R simbolo della zecca di Roma che oggi vediamo anche sui nostri Euro.

Esistono ovviamente numerosissimi esemplari di 10 Lire con la Spiga ma alcuni in particolare meritano un’attenzione notevole. Scopriamo quali e come riconoscerli.

Sai che la moneta da 10 lire può valere migliaia di euro?

Le 10 Lire con la spiga del 1954 sono molto probabilmente le più preziose di tutte ma non sono le uniche che possono rappresentare un vero e proprio piccolo tesoro.

Una monta del 1954 in stato Fior di Conio (dicitura che identifica la versione equivalente per lucentezza e finitura al momento dell’emissione) può valere ben 110 Euro.

Ci sono poi le monete del 1965 che possono valere fino a 35 euro l’una. In generale però tutte le monete 10 Lire coniate negli anni ’50 possono arrivare ad un valore minimo di 30 euro se in perfetto stato di conservazione.

Infine c’è l’immancabile moneta con errore. Gli esperti di numismatica sanno infatti più che bene come, spesso, le monete caratterizzate da errori di conio sono quelle con il valore più elevato. Nel caso delle 10 lire con spiga l’errore è arrivato nel 1991 quando la moneta venne coniata con gli assi rovesciati rispetto a quanto andava fatto. Queste 10 lire dalle spighe capovolte possono valere fino a 70 Euro in stato Fior di Conio.

Non resta dunque ora altro da fare se non iniziare a svuotare cassetti, vecchi portafogli e salvadanai: trovare le 10 lire giuste potrebbe veramente fare la differenza o, meglio, essere una svolta. La caccia è aperta: mettetevi all’opera!