Onde altissime travolgono sposi e invitati a un matrimonio: immagini shock – VIDEO

Alcune onde di ben 6 metri si sono abbattute a Kailua-Kona nelle Hawaii durante i festeggiamenti di un matrimonio. Fortunatamente non si sono registrati morti e feriti, ma solo tanta paura. Ecco le incredibile immagini di questo tsunami che ha interessato la costa meridionale delle Hawaii!

Sarebbe potuta finire in tragedia la festa di un matrimonio a Kailua-Kona nelle isole Hawaii. Infatti, durante i festeggiamenti si sono riversate su sposi e invitati all’evento diverse onde altissime. Le incredibili immagini stanno facendo il giro del mondo, diventando virali! Fortunatamente non si sono avute vittime o feriti gravi!

Il National Weather Service americano ha reso noto che le mareggiate che si sono abbattute lungo la costa meridionale delle Hawaii sono state causate dall’innalzamento delle acque dovute al cambiamento climatico. Eventi simili, quindi, potranno capitare sempre più spesso.

Gli sposi avevano organizzato un ricevimento da sogno in uno dei resort posti sulla costa meridionale delle isole del Pacifico. L’evento, però, è stato rovinato da questa imprevista mareggiata. Nelle immagini si vedono gli invitati scappare impauriti durante il rinfresco. Molti sono riusciti a mettersi in salvo e a ‘schivare’ l’acqua, mentre altri sono stati bagnati dalla forza delle onde. Come detto, c’è stata solo tanta paura e qualche vestito bagnato!

Nonostante l’imprevisto, la festa è continuata lo stesso nelle ore successive.

La sposa – di nome Riley Carson – ha scritto su Instagram le seguenti parole: “Quello che sarebbe stato considerato un disastro un giorno fa si è trasformato in una bellissima unione di famiglia e amici che hanno contribuito a riorganizzare il nostro ricevimento nel modo più perfetto. La vita non è sempre prevedibile e non vedo l’ora di cavalcare l’onda con il mio nuovo marito”.

Riley ha avuto, quindi, lo stesso una festa eccezionale insieme a suo marito Dillon Murphy. Queste le parole di Sara Ackerman, una delle persone invitate alla festa, la quale ha filmato le incredibili onde: “Lo tsunami era semplicemente enorme. Lo stavo filmando e poi è arrivato oltre il muro e ha completamente annientato tutti i tavoli e le sedie”.

La donna ha proseguito nel racconto della vicenda con queste parole: “Non era affatto una situazione pericolosa per la vita. Era proprio come, ‘Oh mio Dio… cosa faremo? Dove metteremo i tavoli?’ Abbiamo comunque finito la cerimonia ed è stato bellissimo, anche con tutti gli spruzzi del mare. L’oceano era davvero selvaggio. Quindi è stato fantastico per le foto”.

Il National Weather Service di Honolulu ha spiegato come questo moto ondoso sia stato il più intenso – non provocato da un terremoto – degli ultimi decenni.

