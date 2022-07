“Poi un giorno vi racconterò”: Miriam Leone su Instagram svela il retroscena segreto

Miriam Leone rivela un segreto confessandosi dai camerini, le sue parole fanno molto scalpore come la sua decisione.

Miriam Leone, non solo attrice ed ex Miss Italia, ha un segreto da rivelare.

Miriam Leone è una delle attrici più apprezzate del mondo dello spettacolo. Ha mosso i suoi primi passi a Miss Italia, vincendone il titolo, ma da quel momento si è sempre distinta. Non solo per la sua bellezza particolare, la Leone ha fatto segno anche per la forte personalità e il talento che la rende unica.

Miriam Leone sorprende: “Un giorno ve lo dirò”, e le sue parole non passano inosservate

Memorabile anche la partecipazione di Miriam Leone alla conduzione de Le Iene. Insomma la bella attrice ne ha visti di camerini e proprio da lì parte una sua dichiarazione, rivelata us Instagram, che ha fatto molto scalpore.

Miriam Leone non passa mai inosservata. Non è solo la sua particolare bellezza a renderla unica, ma sono i suoi tratti caratteriali e la personalità da vendere ad averla resa celebre. Più trasformista che mai, la bella Leone ha scelto di impegnarsi in progetti lavorativi sempre ambiziosi e su Instagram documenta spesso le sue giornate passate a lavorare.

Proprio nei camerini, dove passa molto tempo, l’attrice ha dichiarato con un post su Instagram: “Camerini e lunghezze dei capelli cinematografiche … Poi un giorno vi racconterò quante ne hanno viste i miei capelli…”. Insomma La Leone ha lasciato tutti di stucco rivelando un segreto che appare più una profezia.

Recentemente infatti si è mostrata con un look completamente nuovo, cambiando quindi i suoi capelli ancora una volta. Nella sua versione inedita ha deciso di dare un taglio alla folta e lunga chioma e, dopo essere ritornata rossa solo qualche mese fa con delle estensioni, ha deciso di cambiare ancora una volta il look. Cosa avrà scelto per questa volta?

Miriam ha deciso di puntare su un caschetto corto con le sfumature dorate. Una novità del tutto inaspettata per la bella attrice che, aveva cambiato colore di capelli per interpretare alcuni personaggi (come nel caso del biondo per il ruolo di Eva Kant in Diabolik), ma non aveva mai toccato la lunghezza. Questa volta quindi l’attrice ha deciso di dare un taglio netto al suo look e l’aveva anticipato con quella dichiarazione rilasciata dal camerino e pubblicata direttamente su Instagram. Parole che facevano presagire la rivelazione di un segreto: il nuovo look, un caschetto leggermente scalato dalle sfumature bionde e dorate, che aggiungono luce al suo meraviglioso viso!