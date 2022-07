Sabrina Salerno in bikini color mare è il sogno proibito: “paradiso in terra”

Sabrina Salerno realizza il sogno dei suo fan sfoggiando un bikini a dir poco paradisiaco. Curiosi di scoprire il suo fantastico look?

Come Sabrina Salerno poche altre riescono a sfoggiare un fisico mozzafiato, soprattutto alla soglia dei 54 anni.

Con una silhouette come la sua sfidiamo chiunque a non mostrarsi sui social in tutto il suo splendore. Ed è quello che ha fatto con uno dei suoi ultimi look, che ha condiviso con i suoi numerosi fan. Infatti la showgirl è molto seguita su Instagram. Basti pensare che al momento conta più di un milione di followers, che seguono ogni sua mossa. Spesso e volentieri li lascia letteralmente a bocca aperta, come è successo quando ha deciso di posare con un bikini color mare da urlo. Scopriamolo insieme.

Sabrina Salerno, una visione paradisiaca

Una carriera, quella di Sabrina Salerno, cominciata negli anni ’80 e piena di emozioni e grandi successi, non solo da un punto di vista televisivo ma anche musicale. Insomma una showgirl a tutto tondo, che in questi decenni ci ha dimostrato di che pasta è fatta.

Una bellezza, la sua, tipica del Bel Paese, che ha fin da subito conquistato il cuore degli italiani, anche grazie al suo carattere brioso e frizzantino. Per non parlare del suo fisico, che ogni volta scuote il web. La Salerno infatti, è solita postare delle foto da urlo, in cui si mostra in tutto il suo splendore, sfoggiando dei look da vera fashionista. Ligure doc, è cresciuta in quel di Sanremo insieme ai suoi nonni. La sua carriera comincia molto presto, quando decide di partecipare a dei concorsi di bellezza. Proprio questi ultimi la catapulteranno nel mondo dello spettacolo, dove appare in programmi come Premiatissima e W le donne. Ma in questo periodo decide di dedicarsi anche alla sua grande passione, la musica.

Alla fine degli anni ’80 pubblica il suo primo singolo chiamato Sexy Girl, grazie al quale riesce a scalare le classifiche nazionali, riuscendo a conquistare anche il pubblico internazionale. Infatti, il suo secondo album le permette di vincere il premio come Migliore cantante europea dell’anno.Ma la carriera di Sabrina non si è fermata qui. Come altre showgirl del suo calibro, ha deciso di avventurarsi nel mondo dei reality, partecipando nel 2021 a Ballando con le stelle, il programma targato Rai 1 e condotto dall’insostituibile Milly Carlucci. Insieme al maestro di ballo Samuel Peron arriva sul podio, preceduta dalla modella inglese Bianca Gascoigne e la cantante genovese Arisa, vincitrice della sedicesima edizione.

Come accennato in precedenza, la showgirl ligure è solita documentare la sua vita sui social, inclusi alcuni dei suoi look più sexy e memorabili. Ed è proprio durante la stagione estiva che la Salerno riesce a dare il meglio di sé, pubblicando dei look sensazionali. Tra questi l’ultimo da lei pubblicato, che ha lasciato i suoi fan letteralmente a bocca aperta. La soubrette ha deciso di passare alcuni giorni al mare e per l’occasione ha scelto di sfoggiare un bikini color mare, che ha mandato in tilt il web. Si tratta di un costume da bagno semplice ma di forte impatto. Il bordino ondulato del capo regalano a Sabrina un tocco ancora più leggiadro e originale, perfetto dunque per passare un giornata al mare all’insegna del relax.