Salvata da un medico dopo 13 anni – un vero miracolo: l’incredibile storia di una ragazzina

Una storia incredibile arriva dal Pakistan con protagonista una ragazza di soli 13 anni. Un medico si è interessato alla sua triste situazione e le ha migliorato sensibilmente la vita. Ecco tutti i dettagli su questo vero e proprio ‘miracolo’ della scienza!

Afsheen Gul è la ragazzina di 13 anni protagonista di questa incredibile vicenda. La ragazza si era rotta il collo in tenera età – ad appena 10 mesi – precipitando per terra dalle braccia della sorella. Dopo la caduta, la bimba ebbe danni seri alla colonna vertebrale e il collo completamente piegato a novanta gradi. La paralisi cerebrale le ha rovinato l’infanzia. Afsheen ha imparato a camminare a 6 anni e a dire le sue prime parole addirittura a 8 anni.

Una vita che sembrava del tutto segnata da questa tragedia. Ma un medico si è interessata alla sua terribile situazione e le ha, in pratica, salvato la vita. La vicenda arriva dal Pakistan – precisamente da Mithi, a quasi 300 km dalla città di Karachi nella provincia del Sindh. La ragazzina è l’ultima di 7 fratelli. L’incidente le ha causato una serie di conseguenze devastanti sia a livello fisico che psicologico. Oltre ai vari ritardi nel camminare e nel pronunciare qualsiasi parola fino a 8 anni, la bimba non è mai potuta andare a scuola e, quindi, socializzare con i suoi coetanei.

Ma 5 anni fa si è registrato l’inizio di questa vicenda a lieto fine. Infatti, un attore locale – Ahsan Khan – ha postato sui social la foto della bimba con il collo storto, in modo tale da sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sua situazione. Il governo del Pakistan ha aiutato la famiglia, ma non è successo solo questo. Infatti, un medico ha preso a cuore la situazione della bimba e ha iniziato a studiare il suo caso clinico.

Nel 2018 la piccola è stata ricoverata presso una dei più importanti ospedali del Pakistan, a Karachi. Il primo tentativo di operazione non è andato bene, dal momento che i genitori non hanno permesso l’operazione, viste le premesse di riuscita non proprio ottimistiche.

Nel 2019, però, il dottor indiano Rajagopalan Krishnan, specializzato in interventi chirurgici alla colonna vertebrale, ha operato la bimba con successo e senza volere nulla in cambio. La bimba oggi sta molto meglio, mangia, parla e cammina da sola. Gli esercizi di riabilitazione sono molto difficili e spesso la piccola si sente stanca, ma una nuova vita è iniziata per lei. La speranza è che possa finalmente condurre una vita normale.

Il medico, dopo l’incredibile operazione riuscita, aveva detto alla ‘BBC’ che il problema della bimba pakistana riguardava una lussazione rotatoria della colonna vertebrale. Inoltre, aveva detto: “Questo è probabilmente il primo caso di questo genere al mondo”.