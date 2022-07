Stacca a morsi un dito alla negoziante per rapinarla: choc in pieno centro

Un episodio davvero singolare è avvenuto a Roma, nei pressi della stazione Termini. A un negoziante è stato staccato un dito a morsi solo per una rapina.

Scene di violenza ordinaria nella capitale che mettono davvero a disagio i residenti e fanno temere anche he il semplice girare per strada e fare shopping.

Episodio di brutale violenza è avvenuto a Roma, dove un negoziante è stato preso a morsi da chi voleva portare via tutto quello che aveva. Ha staccato il dito a morsi a Termini, in un market che si trova a via Giolitti, e tutto questo solo per portare via la merce. Una rapina dunque finita in un modo davvero assurdo.

Violenza a Roma: stacca il dito alla titolare del minimarket per rapinarla

L’episodio è avvenuto attorno alle 21.30 in pieno centro nella capitale, a pochi passi dalla centralissima Stazione Termini. Un 32enne senza fissa dimora, di origine brasiliana, voleva rapinare un minimarket che si trova in una delle strade adiacenti alla stazione, quando è scattata la follia. La titolare ha subito chiamato la Polizia per raccontare l’episodio.

La donna ha svelato quello che era accaduto con il giovane:“Ha tentato di rapinarmi e per portare via l’incasso mi ha morso un dito”. Un’azione brutale che ha condotto la donna a perdere la falange. La titolare del minmarket, 39 anni, ha perso il dito che i medici però, con sapienza, hanno attentamente ricostruito.

La zona della stazione Termini di Roma è praticamente assediata da extracomunitari e persone senza fissa dimora che non rendono certamente vivibile e tranquilla la zona. E’ ovvio che non si tratta solo della capitale, ma di un problema che attanaglia tutte le maggiori città.

In questo caso la polizia, che ha avviato subito le indagini grazie anche ai testimoni e alle immagini delle telecamere di videosrveglianza, ha potuto rintracciare il rapinatore. Per lui, che aveva già precedenti, ci penserà ora il giudice.

La zona è alle prese con continue rapine, che sono diventate il problema di negozianti e residente. Lo scorso 8 luglio infatti un cittadino ghanese non ha pagato la colazione e ha distrutto il bar nel quale si trovava in piazza Vittorio Emanuele. Il 12 luglio invece, in piazza dei Cinquecento, un 50enne è stato depredato della sua catena d’oro. Dalla violenza l’uomo ha anche perso un dente. Insomma questa zona è in preda agli stranieri senza fissa dimora e alle baby gang, finendo in un’escalation di violenza e crimini.