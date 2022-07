Un nuovo arrivo in famiglia a 70 anni: che gioia per l’icona della musica

La star del rock da generazioni a 72 anni finalmente ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi: è diventato nonno di una splendida bambina qualche giorno fa.

Se non siete pronti per il momento “vecchiaia e nostalgia“, questo articolo potrebbe farvi male, molto male. Nel caso in cui invece vogliate essere più coraggiosi e affrontare a muso duro la realtà, così come il tempo che passa, questa notizia potrebbe svoltarvi la giornata. Insomma, come in ogni cosa, tutto dipende dai punti di vista.

Il bello, bravo, rude e tenebroso “nato negli USA” Bruce Springsteen, idolo di generazioni su generazioni cresciute a pane e rock, e sex symbol planetario ed indiscusso, è diventato nonno per la prima volta a 72 anni. Lo so, due informazioni vi hanno appena scioccato, peggio delle “buste choc” di Barbara D’urso. Innanzitutto, come è possibile che il sedere più iconico degli Stati Uniti – “Born in the USA” docet – abbia già ben 72 anni. Ma non solo. Come è possibile che il cantante rock che ha fatto sussultare milioni di cuori nel mondo sia nonno.

Bhe, a quell’età ci sono molti nonni che hanno nipoti adolescenti o addirittura adulti con prole a loro volta, eppure con Bruce Springsteen è diverso. Abbiamo ben chiara in mente l’immagina di quella folta chioma, scapigliata ma non selvaggia, accompagnata da una bandana rossa, mentre, con solo un gilet di pelle scura, infiamma stadi e palazzetti a suon di chitarra.

Ma oltre al rock più istintivo e animalesco che tutti conosciamo, Bruce Springsteen ci ha deliziato anche con ballad più serie, come “Streets of Philadelphia”, colonna sonora del film che da di pugno allo stomaco “Philadelphia”. Ma stiamo parlando, comunque, di eventi risalenti a più di 30 anni fa. Il cantante ora è pronto ad iniziare questo nuovo capitolo della sua vita da nonno rock.

Bruce Springsteen: nonno a 72 anni

Eppure, non è stato proprio Bruce Springsteen a dare ai suoi fan la splendida notizia, ma sua moglie, Patti Scialfa, con un post su Instagram: “Passeggiando con la piccolina, Lily Harper Springsteen“. Sui social, la neononna ha svelato come la famiglia si sia allargata, pubblicando sia la foto dei due genitori insieme alla carrozzina, sia il primo piano della bambina con un cappellino rosa e dei teneri guantini da orsetto sulle mani.

A dare questa grande gioia ai coniugi Springsteen è stato, come rivelato dal quotidiano ‘Today’ il figlio più piccolo dell’artista, Sam Ryan, di 28 anni, fratello di Evan James e Jessica Rae. Tuttavia, Sam non ha seguito le orme del padre, dedicandosi alla musica, ma è laureato e due anni fa è entrato nel corpo dei pompieri di New York ufficialmente, dopo un’esperienza da volontario.

E presto Sam sposerà anche la sua compagna, al momento però non si sa ancora nulla né sul matrimonio né sulla data. I due, insieme ai nonni, si stanno godendo per ora la piccolina di casa. Chissà, invece, se la piccola Lily si farà trascinare dalla musica a tutto rock del nonno, diventando una futura leggenda della musica, proprio come è Bruce Springsteen.