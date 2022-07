Whatsapp, se scarichi questa versione l’app ruberà i dati dal tuo cellulare: utenti in allerta

Attenzione alla versione Whatsapp che decidi di scaricare perché non tutte sono così sicure come pensi. Scopriamo insieme i dettagli.

Brutte notizie per gli utenti di Whatsapp, che da oggi dovranno fare molta più attenzione quando si apprestano a scaricare una nuova versione.

Infatti, l’amministratore delegato dell’azienda, Will Cathcart, ha pubblicato un messaggio su Twitter per mettere in guardia gli utenti di Android della presenza di versioni false che alcuni potrebbero scaricare al posto della versione originale. WhatsApp non è solo uno dei servizi di comunicazione più popolari, ma è anche un obiettivo per gli hacker che cercano sempre di trovare un modo per ingannare gli utenti.

Whatsapp: cosa sapere per non rischiare di essere ingannati

In un tweet, l’amministratore delegato di Whatsapp ha affermato che il team della sicurezza digitale dell’azienda ha scoperto la presenza di applicazioni dannose che agiscono come servizi simili a quelli offerti da WhatsApp.

Si tratta di un software scaricato al di fuori del marketplace Google Play. Appartiene all’applicazione Hey WhatsApp e di altri cloni. Will Cathcart ha voluto ricordare agli utilizzatori della popolare app che scaricare una versione falsa o modificata di WhatsApp non è mai una buona idea. Infatti, queste applicazioni sembrano innocue ma possono aggirare le garanzie di sicurezza e privacy dello stesso WhatsApp. Recentemente il team di sicurezza dell’azienda ha scoperto un malware nascosto all’interno di applicazioni (non offerte da Google Play) da uno sviluppatore chiamato “HeyMods” che includeva “Hey WhatsApp” e altre tipologie di versioni, ovviamente tutte false.

Prima di scaricare queste versioni fasulle si legge che le applicazioni alternative forniscono nuove funzionalità, ma in realtà non sono altro che strumenti che i trufaftori possono utilizzare per rubare informazioni personali dagli smartphone. Le versioni false dell’app non sono presenti su Google Play, ma gli aggressori incoraggiano gli utenti a scaricarle da fonti non ufficiali. Secondo quanto dichiarato su Twitter dall’amministratore delegato di Whatsapp, Cathcart, Google Play Protect per Android è in grado di rilevare e disattivare le versioni false del messenger scaricate in precedenza.

Il responsabile dell’azienda ha elogiato l’aiuto di Google per il suo continuo lavoro e per prevenire la diffusione di applicazioni dannose sui dispositivi Android. A febbraio, il numero di utenti attivi di WhatsApp ha raggiunto i due miliardi. Quindi gli aggressori hanno solo l’imbarazzo della scelta per manipolare i vari utenti. Propri per questa ragione il consiglio è quello di utilizzare esclusivamente la versione ufficiale dell’applicazione disponibile su Google Play Store.