Account WhatsApp rubati, frode senza precedenti: vi inganna con messaggi dei vostri contatti più amati

Cresce sempre di più la quantità di account WhatsApp rubati, ma scopriamo come fare per evitare questa ultima truffa.

Un’altra truffa sta coinvolgendo il colosso della messaggistica e stavolta gli utenti di WhatsApp rischiano grosso.

Le truffe ormai sono all’ordine del giorno e ora più che mai, le persone dovrebbero stare attente ai messaggi che ricevono, anche quelli mandati “teoricamente” dai propri amici. WhatsApp ha pubblicato un avviso in cui invita gli utilizzatori dell’app a stare attenti ai messaggi falsi. Non solo, ha offerto diversi consigli su come proteggersi.

Attenzione ai messaggi inviati su WhatsApp: potrebbero essere una truffa

I truffatori non smettono mai di perseguitarci e stavolta hanno deciso di colpire l’app di messaggistica più utilizzata, WhatsApp, nella speranza che persone ignare cadano vittime e consegnino i loro soldi o i loro dati personali.

In un sondaggio condotto dall’azeinda nell’ottobre del 2021, il 59% degli intervistati ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio truffa nell’ultimo anno o di conoscere qualcuno che lo ha ricevuto. Al 46% di questi è arrivato un SMS, ma il 13% ha ricevuto un messaggio proprio su WhatsApp. E il numero di questa tipologia di truffa non si arresta, anzi è in continua crescita. Ma come funzionano esattamente queste truffe? In poche parole, il truffatore si finge un amico bloccato all’estero che ha urgente bisogno di centinaia di euro per tornare a casa. Oppure si finge un figlio che chiede denaro o una figlia che ha dovuto cambiare numero di telefono. Poi chiede aiuto per pagare una bolletta. Naturalmente esistono molte varianti e la nuova campagna lanciata da WhatsApp mira proprio ad aumentare la consapevolezza di queste truffe.

Il messaggio chiave della campagna è questo: se avete dei sospetti, chiamate la persona e chiedete se il messaggio è autentico. Non date mai per scontato che il messaggio provenga da una persona che conoscete. Non c’è comunque alcun dubbio che le truffe via SMS siano in aumento. Ma non sempre provengono da persone conosciute. I truffatori si spacciano anche per aziende famose e sono frequenti anche i falsi messaggi di consegna. Le ricerche di WhatsApp dimostrano che i giovani hanno una probabilità dieci volte maggiore di utilizzare comunicazioni basate su messaggi rispetto alle persone più anziane, e questo li espone maggiormente al rischio di essere truffati.

In alcune precedenti ricerche, i minori di 34 anni hanno cinque volte più probabilità di cadere vittime di una truffa rispetto agli utenti più anziani. Questi ultimi infatti, tendono a essere più cauti e attenti nel cliccare sui link e nell’inviare dati o denaro. Come dichiarato dall’azienda stessa, WhatsApp protegge i messaggi personali degli utenti con la crittografia end-to-end, ma tutti hanno un ruolo da svolgere per mantenere i propri account al sicuro, rimanendo attenti alla minaccia dei truffatori. Perciò il consiglio di WhatsApp è di non condividere mai il proprio codice PIN con altri, nemmeno con amici o familiari, e raccomanda a tutti gli utenti di impostare la verifica in due passaggi per una maggiore sicurezza. E se si riceve un messaggio sospetto, meglio chiamare o richiedere una nota vocale: è il modo più semplice e veloce per verificare che qualcuno sia chi dice di essere.