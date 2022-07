Al castello di Windsor party folli: tra elefanti che sprizzano vodka e una Kate Middleton in lacrime

Il principe William non è stato sempre coì composto ed educato come lo vediamo adesso, i suoi compleanni a Windsor sono memorabili, come i party folli.

Aveva solo 21 anni il principe William e la regina beveva solo la vodka: quel compleanno fu davvero memorabile.

Feste strane, surreali, che si sono sviluppate in tutto il mondo e non mancano certamente quelle che si sono tenute a Winsdor. Da ricordare ad esempio quella del ventunesimo compleanno del principe William, una festa che si è tenuta il 22 giugno del 2003 al castello con tantissimi ragazzi provenienti dalle case inglesi più ricche.

Il principe William quest’anno ha compiuto 40 anni, ma ai suoi 21 anni la festa che decise di fare fu memorabile. Gettonatissimo dalle ragazze di tutto il mondo che vedevano in lui lo scapolo d’oro: un principe erede al trono d’Inghilterra, buono, atletico e con alle spalle fa famiglia reale più famosa del mondo.

La festa a Windsor per i 21 anni del principe Willim fu memorabile: non la dimenticherà mai più

Per William quei 21 anni furono davvero memorabili e la Regina Elisabetta diede al nipote il castello di Windsor come location per una festa unica. Si occupò del party, come riporta Marie Clair, il party planare Johnny Roxburgh detto architetto delle feste. Come tema scelte “Out of Africa” quindi un tema che si ispirava al continente e che trova spunto direttamente dal romanzo di Karen Blixe.

A quei tempi esisteva anche Kate Middleton. I due avevano una storia, ma non era ufficiale. Era la compagna di college, dell’Università St.Andrews, del principe William e alla festa era più che presente, insieme all’ex fidanzata Jecca Craig.

Una festa che ha richiesto l’intervento addirittura dal Botswana di costumi tipici del posto e band famose come la Shakarimba. Loro si esibirono nella Queen’s Giar Chamber per rendere omaggio al principe che stava attraversando, in maniera simbolica il passaggio dalla giovinezza all’età adulta. Il party prendeva un “dress code” particolare ovvero un abito elegante ma i ragazzina vent’anni, sono simpatici e hanno deciso di rompere le regole.

Alcuni invitati della celebre festa del principe William si erano vestiti da africani e infatti furono immortalati dai tanti paparazzi che assediavano il palazzo in cerca dello scoop. Le ragazze invece indossarono abitini in stile animalier dimostrando anche audacia dal momento che era prevista la cena con la regina. Una festa che la stessa sovrana disse di apprezzare, in particolare la Vodka Luge, una fontana che puzzava vodka gelata e che per l’occasione il principe fece fare a forma di elefante.