Arriva la pizza d’oro commestibile: l’ultima idea di un pizzaiolo – ad un pezzo assurdo

In un ristorante di Jesolo è possibile assaggiare una pizza non proprio adatta per tutte le tasche. Concorrenza a Briatore? Il proprietario del locale nega tutto questo: “Non c’entra niente con questa polemica”.

Si chiama ‘Mimi La Regina d’Oro 24K’ ed è la nuova assurda proposta di un proprietario di un locale di Jesolo, in provincia di Venezia. Nel locale di Robert Nedea – denominato appunto ‘Da Robert’ – i clienti hanno la possibilità di assaggiare una pizza davvero molto particolare. Di cosa si tratta?

Questa pizza è composta da pomodoro, fior di latte burrata di bufala e da un ingrediente molto caro. Nel vero senso della parola! Infatti, sulla pizza è presente anche dell’oro al 100% commestibile! Avete capito bene: è questa l’incredibile idea del proprietario. In un’intervista al ‘Corriere del Veneto’ ha spiegato come questo metallo possa essere assaporato tranquillamente dai vari clienti: “Il cliente vive un momento di gloria. L’oro è l’unico metallo puro commestibile e da sempre è simbolo di potere. Anche mangiarlo fa sentire una persona forte, potente“.

Ma c’è davvero gente che prova questa pizza dal costo spropositato? Robert Nedea ha rivelato che mediamente sono 4 o 5 i clienti settimanali ad assaggiare questa squisitezza. Ecco il business di Robert: “La settimana scorsa ne abbiamo vendute cinque in una sera! Di solito sono turisti stranieri, ma anche albergatori locali e giovani che vogliono strafare. Chi compra la pizza d’oro lo fa per impressionare la gente al tavolo con lui o le nostre cameriere, lasciando minimo 25 euro di mancia. Di solito ordina anche una bottiglia di champagne. Noi serviamo la Mimi Regina d’Oro accompagnandola con la canzone ‘We Are the Champions’. Se i clienti accettano facciamo sapere a tutto il locale che l’hanno ordinata”.

Come ovvio che sia, la proposta del ristoratore e pizzaiolo di Jesolo ha scatenato tantissime polemiche sui social, come avvenuto per il ‘Crazy Pizza’ di Briatore. Ma questo ‘progetto’ è completamente diverso da quello del noto imprenditore.

A tal proposito, ecco le parole di Robert: “La mia pizza non c’entra nulla con Briatore; L’abbiamo inventata due mesi fa. Le proteste non mancano, sui social la trovano inutile. Si chiedono ‘mangio oro per capire cosa?’. La verità è che il lusso va pagato, così come le emozioni diverse che si provano assaggiando l’oro”.

Robert Nedea ha concluso: “La gente mi chiede se serve prenotare la pizza in anticipo, ma la particolarità è che è fissa in menu, e pronta in qualsiasi momento. Abbiamo la nostra ‘banca’ in cucina”.

Insieme alle foglie di basilico ci sono dei veri e propri straccetti d’oro a 24 carati! Una particolarità che non lascerà sicuramente indifferenti le persone sia un verso che nell’altro!